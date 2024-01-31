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El País: военное присутствие США на Ближнем Востоке становится слабым местом Байдена

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Присутствие американских военных на Ближнем Востоке стало слабым местом Джо Байдена в нынешнем региональном кризисе, пишет El País. Глава Белого дома уже заявил, что принял решение о том, как США ответят на атаку на американскую базу в Иордании, однако, как отмечает издание, его ответ должен быть тщательно выверен, чтобы не допустить апокалиптического сценария.
El País: военное присутствие США на Ближнем Востоке становится слабым местом Байдена
AP

Военное присутствие Соединённых Штатов становится слабым местом Джо Байдена в ближневосточном кризисе, пишет El País.

Президент США, который в настоящее время пытается избежать эскалации в регионе с 30-тысячным американским военным контингентом, заявил, что уже принял решение, как ответить на воскресную атаку беспилотника на американскую базу в Иордании, в результате которой 3 военнослужащих США погибли и ещё 40 получили ранения.

Байден не уточнил, когда и каким будет ответ Вашингтона. Но, как отмечает издание, Белый дом должен тщательно выверить свой ответ, поскольку в ближневосточном конфликте, который уже начал выходить за рамки войны между Израилем и ХАМАС и угрожает втянуть в противостояние другие державы, внимание к американским войскам в регионе возрастает.

В своём решении Байден сталкивается с проблемой, с которой сталкивались и другие администрации, которым приходилось участвовать в конфликтах в этом регионе: как дать решительный ответ, чтобы не допустить новых атак, но при этом не спровоцировать эскалацию непредсказуемых последствий, которые могут изменить текущую панораму.

Цель состоит в том, чтобы не допустить перерастания стычек между проиранскими ополченцами и силами США в Сирии, Ираке и Красном море в апокалиптический сценарий: прямой конфронтации между Соединёнными Штатами и Ираном, которой не хочет ни одна из двух давно враждующих сторон.

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источник
El País Испания Европа
теги
база беспилотник Ближний Восток Джо Байден Ирак Иран Сирия США ХАМАС
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