Макгрегор: Россия и Китай не станут стоять в стороне и не позволят США уничтожать Иран

В случае если США вместе с Израилем ввяжутся в войну с Ираном, Россия и Китай не будут стоять в стороне, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной американский полковник Дуглас Макгрегор. В частности, по его словам, Москва не позволит Вашингтону уничтожать Иран и предоставит последнему всё необходимое для самообороны.

Если Иран и Израиль окажутся в состоянии войны, а мы придём на помощь Израилю, ввяжется ли в это Россия на стороне Ирана?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Россия предельно ясно дала понять, что считает Иран очень важным стратегическим партнёром. Существует соглашение, которое рассматривается сейчас на предмет его дальнейшего подписания Москвой. Оно, по сути, на постоянной основе устраивает дела так, чтобы Россия гарантированно пришла Ирану на помощь.



Но, по-моему, это просто формальность. Россия не останется в стороне и не позволит нам уничтожать Иран. Они предоставят Ирану всё, что ему необходимо, для своей защиты. И они будут стоять на стороне Ирана.



Кстати говоря, китайцы, которые критически заинтересованы в доступе к Персидскому заливу, где они получают огромное количество продовольствия, не станут стоять без дела в стороне, пока мы принуждаем Иран покориться или умереть. В последнем случае Иран будет сражаться и, вероятно, перекроет Суэцкий канал… ой, извините, Ормузский пролив. И можете забыть о Суэцком канале и о проливе, который находится между Африкой и Йеменом. Он, по-моему, называется «воротами слёз». Всё это будет перекрыто.



Знаете, китайцы уже предприняли шаги, чтобы защитить себя, сделав так, чтобы нам было невозможно получить доступ к определённым добываемым минералам, которые мы считаем жизненно важными для нашей национальной безопасности и для производства военной техники.



Их тревожит то, на что мы готовы пойти. Нам нужно от этого отступиться. Это может очень быстро приобрести региональный, а я бы сказал, полуглобальный характер. И самая серьёзная угроза состоит в том, что израильтяне могут ответить применением ядерного оружия, особенно когда они увидят, как их города — Тель-Авив, Хайфа и прочие — массово разрушаются под ударами этих ракетных арсеналов. Если такое произойдёт, то думаю, это будет иметь катастрофические последствия для Израиля и всего мира — гораздо хуже того, что мы до сих пор наблюдали.



Дата публикации 30 января 2024 года.