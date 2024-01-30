Mediaite: ведущая MSNBC выругалась, говоря о политике Байдена

Ведущая MSNBC Джой Рид незаметно для себя допустила нецензурную брань во время прямого эфира, когда на экране шло выступление американского президента. Вероятно, её комментарий касался нового витка напряжённости на Ближнем Востоке, который начался после нападения на базу США в Иордании, передаёт Mediaite.
Ведущая MSNBC Джой Рид незаметно для себя допустила нецензурную брань во время прямого эфира. Оговорка произошла во время сегмента её передачи, посвящённого переговорам в американском парламенте об изменениях миграционной политики, которую связывают с помощью Украине, пишет Mediaite.
«На выходных президент Байден заявил, что готов принять меры, если конгресс серьёзно относится к решению пограничного вопроса», — заявила Рид. После этого в передаче демонстрировалось выступление американского президента по этому вопросу, но за кадром можно услышать слова журналистки: «Начало ещё одной, б***, войны».
Под «ещё одной, б***, войной» Рид, вероятно, имела в виду растущую напряжённость на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе обострилась после того, как накануне в результате атаки, которую, по словам Пентагона, осуществили проиранские силы, на базе США в Иордании погибли трое американских солдат, поясняет издание.
Позже в шоу журналистка призналась, что допустила ошибку. «Я просто хочу извиниться перед всеми, кто слушал мою «закулисную» болтовню. Я приношу глубочайшие извинения», — подчеркнула Рид.
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