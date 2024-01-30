NYP: Байден пытается уйти от ответственности за пограничный кризис — но избиратели этого не забудут

Когда стало очевидно, что огромное количество нелегалов, которые уже спровоцировали хаос на улицах многих городов и отяготили бюджет, негативно повлияло на настроения избирателей, президент США Джо Байден начал предпринимать попытки уйти от ответственности за вызванный им пограничный кризис. Он фактически три года лгал, что граница «безопасна», а теперь лжёт, что ему нужны новые законы для гарантии её безопасности, отмечает Миранда Дивайн в статье для New York Post. Но американцы уже напрямую столкнулись с негативными последствиями политики Байдена и не забудут этого во время выборов, предупреждает автор.

В течение трёх лет президент США Джо Байден и глава по национальной безопасности в его администрации Алехандро Майоркас фактически поощряли жителей стран третьего мира нелегально въезжать в Америку. И уже по меньшей мере восемь миллионов человек откликнулись в ответ на эту неудачную политику, пишет Миранда Дивайн в статье для New York Post.



Однако лишь теперь, когда огромное количество нелегалов, которые уже спровоцировали хаос на улицах многих городов и отяготили бюджет, негативно повлияло на настроения избирателей в тех штатах, которые раньше традиционно поддерживали демократов — в частности, включая Нью-Йорк, — к Байдену наконец пришло прозрение, говорится в статье. И он стремится сделать всё возможное в попытке уклониться от вины за пограничный кризис в США, который был спровоцирован политикой его администрации.



Сейчас Байден утверждает, что ему не хватает поддержки республиканцев в конгрессе, чтобы продвинуть новый закон и обеспечить право «перекрывать границу, когда она становится перегруженной». Однако в реальности у него как у президента США и так есть необходимые для этого полномочия, позволяющие закрыть границу прямо сегодня, подчёркивается в статье.



В то время как его предшественник Дональд Трамп сократил количество нелегальных пересечений границ до рекордно низкого уровня, пришедший ему на смену Байден своими мерами довёл их до рекордно высоких значений. За первые 100 дней на посту президента он подписал уже 94 исполнительных акта, направленных на демонтаж пограничной охраны, обеспеченной Трампом, — и мог бы восстановить эти меры одним росчерком пера, отмечает автор.



«Он три года лгал, что граница «безопасна», а теперь лжёт, что ему нужны новые законы для гарантии её безопасности», — говорится в статье. В то время как для реальных гарантий безопасности администрация Байдена как минимум могла бы прекратить подавать в суд на Техас, пытаясь помешать губернатору этого штата Грегу Эбботту перекрыть границу с Мексикой.



В эпоху президента Барака Обамы министр внутренней безопасности США Джех Джонсон назвал «кризисом» ситуацию, когда число нелегальных пересечений границы достигает 1000 в день. Теперь же в конгрессе обсуждают меры по ограничению их количества хотя бы до 5000 в день — и по сравнению со статистикой 10 тыс. человек ежедневно в декабре это действительно теперь выглядит как благо, констатирует автор.



Однако даже эти меры до сих пор не были приняты, хотя это означало бы лишь временное закрытие границы, когда пропускная способность достигнет уровня, при котором перегружены пограничные объекты — то есть около 5000 нелегальных мигрантов в день. И при этом уже не заходит даже речи о том, что проникновение нелегалов в США необходимо вообще прекратить и обеспечить надёжную охрану рубежей, возмущается автор: «Вторжение есть вторжение, вне зависимости от того, организованное оно или нет».



На прошлой неделе десять высокопоставленных бывших сотрудников ФБР уже подписали открытое письмо с предупреждением об опасности такой политики, призывая Белый дом принять срочные меры. «В страну уже вторглись, и это вторжение будет продолжаться до тех пор, пока враги нации будут осознавать, что к ним продолжают терпимо относиться», — подчёркивается в этом письме.



Фактически прямо сейчас ежедневно сотни и тысячи мужчин призывного возраста со всего мира, включая многие страны и регионы с враждебным отношением к США, массово проникают на американскую территорию, отмечают экс-сотрудники ФБР. При этом для вторжения им не приходится даже прыгать с парашютом или добираться вплавь — вместо этого они нелегально переходят пешком границу, про незащищённость которой уже известно по всему миру, и не встречают никакого сопротивления, также говорится в письме.



Но даже несмотря на это предупреждение, республиканцы и демократы продолжают бесплодные дискуссии в конгрессе, а предлагаемая фиктивная сделка фактически всё равно оставляет границу открытой и лишь освобождает Байдена от ответственности, говорится в статье. Всё это неизбежно влияет на мнение электората — и каждый раз, когда Байден и Майоркас приказывают федеральным агентам перерезать колючую проволоку и вновь открыть границу, они сами забивают очередной гвоздь в гроб теоретической победы демократов на выборах, предупреждает автор.



«Все знают, что сделал Байден. Как результат, мы видим перегруженные больницы и школы, разрушенные бюджеты, преступность и беспорядки — а также явное проявление несправедливости в том, что нелегально прибывшие размещаются в роскошных отелях Манхэттена, в то время как американские ветераны спят на улице. Избиратели этого не забудут», — заключает автор.