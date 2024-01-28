АТ: нелегалы вместо американцев — как Байден лишает своих граждан денег и работы

Администрация Байдена не только впускает на территорию США миллионы нелегалов, но и отдаёт им предпочтение при трудоустройстве. Однако они не понимают, что таким образом лишают работы простых граждан США и провоцируют снижение оплаты труда на десятилетия вперёд, пишет American Thinker. В результате уже сегодня власти могут похвастаться большой, но неквалифицированной рабочей силой и безработными американцами.

Джо Байден, судя по всему, не любит людей, которые работают — поэтому всеми силами старается создать им наихудшие условия труда, утверждает American Thinker. Особенно эту проблему усугубляет миграционный кризис: «Пока наша страна-убежище ещё больше прогибается под тяжестью миллионов нелегальных мигрантов, президент и его коллеги-демократы считают, что решение проблемы заключается в выдаче им разрешений на работу, чтобы те могли «обеспечивать себя сами», — отмечает обозреватель издания.

Однако при этом правительство игнорирует тот факт, что эти самые мигранты занимают рабочие места простых граждан США. Более того, это происходит в то время, когда искусственный интеллект, роботы и автоматизация производства и так сокращают количество рабочих мест для обычных американцев, зачастую куда более квалифицированных и образованных, чем нелегалы. Как отмечает издание, подобная тенденция ведёт к тому, что сегодня эта «армия нелегальных мигрантов» не только лишает работы граждан США, но и провоцирует снижение оплаты труда на несколько поколений вперёд.

«Часто можно услышать, что они занимают только ту работу, которую не хотят выполнять американцы. Это ложь. Правда заключается в том, что американцы не хотят выполнять некоторые работы за предлагаемую зарплату», — объясняет АТ. Но вместо того чтобы нормализовать рынок труда, улучшить положение американцев и повысить предлагаемую зарплату, администрация Байдена решила впустить на свою территорию миллионы низкоквалифицированных нелегалов, чтобы навсегда сохранить низкую зарплату для рабочих.

По словам обозревателя, проблема заключается и в том, что многие американцы не понимают, что их проблемы с трудоустройством и низкий уровень зарплаты напрямую связаны с вторжением мигрантов в результате политики Байдена. Если бы граждане действительно осознавали, какое глубокое воздействие на них оказывает это вторжение, Байдена и демократов «давно бы вываляли в смоле и перьях и вышвырнули вон».