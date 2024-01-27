USA Today: спикер палаты представителей США назвал договорённости по границе и Украине от сената «нежизнеспособными»
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что, если законопроект об укреплении мер безопасности на границе, также содержащий положения о помощи Украине, будет спущен в палату сверху из сената, законопроект окажется «нежизнеспособным», пишет USA Today. По информации издания, такую позицию Джонсон выразил в письме, которое в пятницу утром разослал соратникам-республиканцам в нижней палате конгресса.
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