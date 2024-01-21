NYT: украинская политика Байдена дышит на ладан из-за кризиса на американо-мексиканской границе

Миграционный вопрос уже на протяжении трёх лёт является «политической уязвимостью» для Джо Байдена. Но теперь кризис на границе между США и Мексикой подрывает центральный элемент внешней политики Белого дома — поддержку конфликта на Украине, пишет The New York Times.

Рост числа мигрантов, попадающих в Соединённые Штаты через Мексику, представлял собой «политическую уязвимость» для Джо Байдена на протяжении последних трёх лет. Но теперь кризис на границе угрожает подорвать американскую поддержку украинского конфликта, ставя под угрозу центральный элемент внешней политики Белого дома, пишет The New York Times.

Американский президент охарактеризовал помощь Киеву как вопрос лидерства его страны на мировой арене. Но, несмотря на увещевания Байдена, республиканцы в палате представителей отказываются поддерживать закон о финансировании украинского правительства без дополнительного ужесточения миграционной политики в самих США.

Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон заявляет, что его интересует «национальная безопасность и гуманитарная катастрофа» внутри американских границ. В то же время некоторые демократы призывают Байдена не идти на поводу у республиканцев по миграционному вопросу, обращает внимание издание. «Республиканцы держат иностранную помощь в заложниках, чтобы добиться крайних иммиграционных мер, которые не решат проблему, — заявила конгрессвумен-демократ от Калифорнии Нанетт Барраган. — Многие из нас поддерживают помощь Украине, но не за счёт этой обсуждаемой экстремальной иммиграционной политики».

Белый дом представлял решение увязать вопрос миграции с финансированием Киева как компромиссный вариант, призванный получить одобрение республиканцев. Но бывший посол США на Украине Уильям Тейлор — младший предупредил, что если стратегия администрации Байдена провалится, то это негативно скажется как на украинских, так и на американских властях.

«Руководству США будет нанесён серьёзный ущерб, если мы не сможем оказать помощь украинцам, чтобы они могли остановить русских. Речь идёт об огромных последствиях», — посетовал в интервью The New York Times экс-дипломат.