WT: семья девушки, убитой нелегалом, подаёт в суд на администрацию Байдена

Семья девушки, убитой нелегальным иммигрантом, подаёт иск в суд на администрацию Байдена, сообщает The Washington Times. В иске на сумму $100 млн утверждается, что несовершеннолетний нелегал был связан с латино-американской бандой MS-13, когда пробрался в США. Власти знали об этом, однако освободили его в соответствии со смягчённой политикой, принятой администрацией нынешнего президента для обращения с детьми-иммигрантами без документов.

Семья девушки, убитой нелегальным иммигрантом в 2022 году, подаёт иск в суд на администрацию Байдена, сообщает The Washington Times. Сумма иска $100 млн. В нём утверждается, что несовершеннолетний нелегал был связан с латино-американской бандой MS-13, когда пробрался на территорию США.

Власти знали об этом, однако освободили его в соответствии с новой смягчённой политикой, принятой администрацией нынешнего президента для обращения с детьми-иммигрантами без документов. В результате преступник оказался на свободе, напал на 20-летнюю Кайлу Гамильтон, жестоко изнасиловал и убил её.

«Мы подаём этот знаковый иск в честь Кайлы, чтобы получить ответы на вопрос о том, как произошёл этот катастрофический сбой, и помочь предотвратить ещё одно бессмысленное убийство», — цитирует WT заявление адвоката матери погибшей Кайлы Гамильтон.

Ожидается, что мать девушки выступит в палате представителей в четверг на заседании по вопросам внутренней безопасности. Её показания будут заслушаны в рамках процедуры импичмента против нынешнего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Как пояснил адвокат семьи погибшей, в иске будут указаны министерство внутренней безопасности, которое первоначально задержало несовершеннолетнего, и службы здравоохранения и социального обеспечения, которые позже освободили его.

Издание сообщает, что преступник прибыл из Сальвадора в марте 2022 года, когда ему было 16 лет. В то время в результате пограничной политики Байдена как раз пошла беспрецедентная волна мигрантов, особенно детей, незаконно пересекающих границу. Парня задержали и присвоили ему статус UC, то есть «ребёнок без сопровождения». Этот статус даётся детям, пойманным при пересечении границы без сопровождения родителей.

Как следует из обнародованных деталей дела, мальчик сообщил, что спасался от бандитов и его семья заплатила $4000 гиду за то, чтобы он помог переправить его через границу. Уже во время расследования полиция обнаружила, что подросток был связан с MS-13 в Сальвадоре.

Для этого им потребовался всего один звонок, и законодатели конгресса задались вопросом, почему подобную проверку не провели сотрудники министерства безопасности и службы социального обеспечения, прежде чем отпустить нелегала.

Адвокат также подчеркнул, что у подростка была татуировка MS-13, на которую сотрудники правопорядка на границе должны были обратить внимание: «Убийца был арестован в Сальвадоре в 2020 году за связь с незаконной бандой. Всё, что требовалось от сотрудников министерства внутренней безопасности, это сделать один звонок для подтверждения, и тогда Кайла была бы жива».

Министерство выпустило ответное заявление, в котором сообщается, что его сотрудники «очень серьёзно» относятся к своей работе, но отказываются от дальнейших комментариев по поводу предстоящего судебного процесса.

WT поясняет, что согласно действующим правилам дети-мигранты со статусом UC должны быть освобождены из-под стражи и отправлены в приют. Одновременно должна проводиться работа по возвращению их в общество, несмотря на нелегальное попадание в страну.

Затем ребёнок передаётся спонсору, предпочтительно родственнику. В данном случае подростка передали «непроверенному спонсору, который не был членом семьи», причём эта женщина сама находилась в стране нелегально и не смогла справиться с мальчиком.

В ходе расследования сотрудники социальных служб сообщили, что у подростка «не было проблем с поведением» и он «продемонстрировал здравый смысл и соответствующее возрасту поведение».

Как выяснило издание, даже после того, как парню предъявили обвинение в убийстве, всплыла информация о его прошлой судимости, а на его теле были обнаружены бандитские татуировки, его тем не менее поместили в новую приёмную семью вместе с другими детьми.