TCN: «Самое большое предательство в истории» — вторжение нелегалов предвещает конец Америки

Власти США тратят на нелегальных иммигрантов больше, чем на собственных граждан, лагеря беженцев обустраиваются в аэропортах и полицейских участках, а СМИ об этом молчат. Таким образом, американские налогоплательщики сами оплачивают разрушение своей цивилизации, сообщает Tucker Carlson Network.

История человечества — это история вторжений. Одна группа людей приходит на чужую землю и забирает её. Одна нация заканчивается, начинается другая. Вторжения — двигатель истории. Но немногие американцы понимают, что сейчас это происходит с ними. Соединённые Штаты Америки переживают вторжение.



ЖИТЕЛЬНИЦА КОЛОНИ-РИДЖ: Ради всего святого, это вторжение! Кто это позволяет?!



АНДРЕ СМИТ, глава «Чикаго против насилия»: Они вторглись в нашу частную жизнь.



ДЖО ГЕРМАНОТТА, предприниматель, отец певицы Леди Гаги: Я считаю, это вторжение в нашу страну.



Иными словами, это конец. Страна, в которой вы выросли, больше не существует. Скоро её будет не узнать. Никто с этим не борется, немногие признают, что это вообще происходит. А наши руководители всё это позволяют. Зачем? Чтобы разрушить страну и изменить её население.



Облик страны определяют те, кто в ней живёт. Страна меняется так быстро, что вы не успеваете это осознать. Американцев замещают — это не теория заговора! Это факт. В августе 2023 года темпы нелегальной иммиграции превышали американскую рождаемость. Новое население. Только за прошлый год и только через южную границу сюда незаконно прибыли более трёх миллионов человек. СМИ вам об этом не расскажут. Но стоит оглядеться, и вы увидите это. И особенно заметно это в наших городах, которые приходят в упадок.



Мы избираем людей, чтобы они защищали нас. Именно за это политикам платят. Но они делают прямо противоположное. Они продали нас и разрушили то, что построили наши предки. Взгляните на наши города: они похожи на ад. Причина тому — иммиграция.



Чикаго был не в лучшей форме ещё до того, как Джо Байден открыл границу. Теперь некоторые части города, по сути, непригодны для жизни. Даже чикагский мэр-социалист говорит, что город не выдерживает нагрузки.



БРЭНДОН ДЖОНСОН, мэр Чикаго: Без реальных, существенных вложений со стороны федеральной власти не только город Чикаго не сможет выполнять эту задачу. На кону вся страна.



Чикагские политики могут жаловаться на нелегальную иммиграцию публично, но за закрытыми дверями они оплачивают её вашими деньгами. На нелегалов они тратят больше, чем на собственных граждан. Делается это втайне от общественности.



К примеру, наша съёмочная группа обнаружила теневой терминал в чикагском аэропорту О’Хара. Там тайно укрывали сотни мигрантов. Наша группа подошла со включёнными камерами, и сначала мы почти ничего не увидели: город установил занавес из чёрного брезента, чтобы скрыть происходящее. Мотивация проста: они не хотели, чтобы мы это видели. И сотрудники частного охранного предприятия, нанятые на ваши налоги, заявили нам, что вход воспрещён. Нам нельзя этого видеть.



ОХРАНА: Что вы делаете?



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Хочу заглянуть внутрь.



ОХРАНА: Для чего? Для чего?



Это были не местные или федеральные правоохранители, так что мы их проигнорировали. Просто наёмные охранники, без полномочий. Внутри наша команда обнаружила более ста постелей на полу. Запах стоял невыносимый, отвратительный. Было грязно.



Но не только терминалы аэропортов переданы людям, прибывшим сюда из беднейших стран мира — незаконно, несанкционированно, преступно — и при этом получающим поддержку от налогоплательщиков во всех аспектах своей жизни. Нет, даже полицейские участки в Чикаго превращены в лагеря беженцев.



Это новое, ранее не опубликованное видео того, что в действительности происходит в зданиях полиции в Чикаго. Не забывайте, что работникам этих участков платят, чтобы они вас защищали. Но они занимаются не этим. Они обустраивают лагеря беженцев для нелегальных иммигрантов.



Вот наш оператор приближается к полицейскому участку в центре Чикаго, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Вы видите, как оттуда выходят люди, нелегалы, показывают средний палец и кричат. Своей враждебности они не скрывают.



Многих других нелегалов толкают в бедные, преимущественно чёрные районы на Южной стороне. Мы отправились туда и побеседовали с человеком, прожившим на Южной стороне Чикаго практически всю жизнь. Он в ярости от разрухи, постигшей город из-за политики убежищ для нелегальных мигрантов.



АНДРЕ СМИТ: Андре Смит, директор «Чикаго против насилия». Не знаю точных цифр, но знаю, что готовность, риторика города-убежища… У города и округа должен был быть план, но это привело к масштабной разрухе. Мне доводилось видеть в Чикаго практически самое худшее, но этот миграционный кризис — самое прискорбное, что я видел.



Вы живёте в Америке. Вы здесь выросли и хотите растить своих детей — примерно так же. Но это будет невозможно. Из-за самого большого предательства в истории Америки. Сотни лет нашей истории уничтожаются вторжением, которое допустили наши лидеры. Вам следует об этом знать.



Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.