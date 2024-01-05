Fox News: в США больше заботятся о нелегальных мигрантах, чем о ветеранах и бездомных, которые нуждаются в помощи

Пока Джо Байден думает об «открытой границе», он забывает о проблемах собственного населения. Страна впустила уже 7 млн мигрантов, при этом в стране 650 тыс. человек находятся без крова и поддержки, в том числе 35 тыс. ветеранов, передаёт Fox News. При этом люди, которые нелегально попали в страну абсолютно не ценят оказываемой им помощи. Они громят отели, хамят персоналу и выбрасывают еду, ведь «Дядя Джо» в любом случае за них заплатит.

Ко мне присоединяются Майк Хакаби, бывший губернатор штата Арканзас, и Крис Бедфорд, исполнительный редактор «Общества здравого смысла». Губернатор, ничто из этого не удерживает людей от незаконного пересечения границы. Так в чем же смысл?

МАЙК ХАКАБИ, бывший губернатор штата Арканзас: Дело в том, что Джо Байден хочет открытую границу. Он думает, что тем самым ввозит избирателей-демократов на будущее. Но вот в чем беда. У нас в Америке около 35 тыс. ветеранов, которые сейчас бездомны, им некуда идти. Они не получают бесплатную аренду. Они не получают гостиничных номеров с питанием. В стране 650 тыс. бездомных. Мы только что впустили 7 миллионов, и мы предоставляем им всё, включая образование в колледже.

Это заставляет меня думать о том, что в этом году на каникулы я никуда не поеду. Я поеду на южную границу. Перейду её и скажу, — «мне нужен номер в гостинице, мне нужен медицинский уход. Дайте мне немного еды». Я просто проведу отпуск здесь, в США, и пусть дядя Джо заплатит за него, потому что ему, похоже, очень нравится эта идея — проскользнуть через южную границу без лишних вопросов.

Да уж. И чтобы продемонстрировать отсутствие ожиданий, а может быть, и отсутствие благодарности, вот статья в New York Times от 13 декабря. Некоторые из тех, кто получает эту еду, говорят, — «для нас это недостаточно хорошо». Вот цитата. «Нью-Йорк платит десятки тысяч долларов в месяц за еду, которая должна идти на питание мигрантов, но вместо этого её не съедают и выбрасывают, согласно внутренним документам».

Так что, Крис, мы не только платим за питание, но и выбрасываем еду, которую они не едят, потому что она недостаточно хороша, хотя она бесплатна для тех, кто приехал сюда нелегально.

КРИС БЭДФОРД, исполнительный редактор «Общества здравого смысла»: Да, и это история, которая продолжается в Нью-Йорке уже целый год. Всплывали отвратительные и ужасные фотографии.

То, как относятся к этим отелям, то, как обращаются с персоналом. Люди даже не хотят заходить в эти места, где часто размещают мигрантов, из-за количества мусора, оставшегося после употребления алкоголя и наркотиков, и выброшенной еды, которая остаётся гнить.

И это создаёт настоящую нагрузку на города. Нью-Йорк сейчас переживает кризис. В Вашингтоне вот-вот закончится экстренное финансирование, о котором просил мэр, чтобы попытаться справиться с этим. Массачусетс на Рождество выделил ещё 250 млн долларов, чтобы попытаться решить проблему с жильём, в то время как мы имеем дело с серьёзными проблемами.

С нашими собственными гражданами, страдающими наркозависимостью, с людьми на улицах, которые действительно нуждаются в помощи, но вместо этого её направляют нелегальным мигрантам.

Дата выхода в эфир 5 января 2024 года.