Fox News: в США больше заботятся о нелегальных мигрантах, чем о ветеранах и бездомных, которые нуждаются в помощи
Ко мне присоединяются Майк Хакаби, бывший губернатор штата Арканзас, и Крис Бедфорд, исполнительный редактор «Общества здравого смысла». Губернатор, ничто из этого не удерживает людей от незаконного пересечения границы. Так в чем же смысл?
МАЙК ХАКАБИ, бывший губернатор штата Арканзас: Дело в том, что Джо Байден хочет открытую границу. Он думает, что тем самым ввозит избирателей-демократов на будущее. Но вот в чем беда. У нас в Америке около 35 тыс. ветеранов, которые сейчас бездомны, им некуда идти. Они не получают бесплатную аренду. Они не получают гостиничных номеров с питанием. В стране 650 тыс. бездомных. Мы только что впустили 7 миллионов, и мы предоставляем им всё, включая образование в колледже.
Это заставляет меня думать о том, что в этом году на каникулы я никуда не поеду. Я поеду на южную границу. Перейду её и скажу, — «мне нужен номер в гостинице, мне нужен медицинский уход. Дайте мне немного еды». Я просто проведу отпуск здесь, в США, и пусть дядя Джо заплатит за него, потому что ему, похоже, очень нравится эта идея — проскользнуть через южную границу без лишних вопросов.
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