Fox News: пока Байден отдыхает на тропическом острове, к границе США движется гигантский караван мигрантов

Члены администрации Байдена отправились в Мексику отнюдь не для того, чтобы договариваться о защите южной границы США от нелегальных мигрантов, передаёт Fox News. «Циничная» поездка американской делегации — это миссия не по предотвращению, а по координации и финансированию нелегальной миграции, подчёркивается в материале. При этом в то самое время, когда к границе США движется огромный караван мигрантов, Байден уехал отдыхать на тропический остров.

Члены администрации Байдена провели сегодня встречу с президентом Мексики. Эта встреча была закрыта для СМИ. И команда Байдена не общалась с репортёрами и проводила пресс-конференцию. Но нам известно, что мексиканский президент хочет, чтобы Америка отправила Мексике и другим латиноамериканским странами ещё больше денег. Эти деньги нужны для финансирования правительств, которые продолжают отправлять в США нелегальных мигрантов.



Никто на этой встрече не хотел обезопасить границу. Для всех вовлечённых лиц тут слишком много поставлено на карту. Эта поездка циничнее и низменнее, чем вы можете себе представить. И хотя задумка состоит в том, чтобы заставить вас думать, что Джо Байден предпринимает какие-то шаги в отношении наплыва мигрантов, направляющихся в США, однако эти встречи на самом деле посвящены тому, как они могут более эффективно обеспечить этот приток.



Во время встречи президент Мексики заявил, что хотел бы, чтобы Америка вновь открыла пограничные переходы. Это не миссия не по предотвращению, а по координации и финансированию.



Тем временем караваны, разрастаясь, движутся на север. Причём в последнем караване может в итоге оказаться до 15 тысяч нелегальных мигрантов из 24 разных стран, таких Иран, Сирия и Сенегал.



А где же Байден? На тропическом острове, попивает «Пина-коладу». Он только что вернулся с рождественского отпуска, а теперь отправился в другой — на неделю. На этот раз на Карибы. Байден греется на солнышке в то самое время, когда монструозных размеров караван стремительно движется к уже перегруженной границе.



Дата публикации 28 декабря 2023 года.