TV4: в Европе отзывают пособия для украинских беженцев

В Евросоюзе перестают выплачивать пособия украинским беженцам, передаёт телеканал TV4. К примеру, в одной из беднейших стран региона, Румынии, власти страны уже несколько месяцев не выплачивают деньги вынужденным переселенцам с Украины. По этой причине многие из них возвращаются на родину, невзирая на бушующий там вооружённый конфликт.
С февраля прошлого года более 6 млн украинцев выехали с Украины. Большинство из них по сей день проживают в качестве беженцев в европейских странах. Однако в некоторых странах поддержка вынужденных украинских переселенцев начинает таять. К примеру, в Румынии пособия на проживание многим беженцам не выплачиваются уже несколько месяцев, сообщает TV4.
Около 130 тыс. украинцев нашли убежище в соседней с Украиной Румынии — одной из беднейших стран Евросоюза, где быть беженцем не так-то просто. Без знаний английского или румынского языка найти работу трудно, и поэтому румынские власти до недавних пор предоставляли украинцам пособия.
Однако летом прошлого года Бухарест пересмотрел систему поддержки украинских беженцев, и финансовая помощь на жильё для многих исчезла. В этой связи украинцы вынуждены тратить собственные сбережения на оплату аренды, сетует автор статьи.
В то же время многие беженцы не располагают накоплениями или средствами к существованию и из-за прекращения выплат возвращаются домой на Украину. По словам руководителя центра для украинских беженцев в Бухаресте Мелании Маделену, за пределами городов Румыния невероятно бедна и можно понять румын, которые считают, что их государство должно в первую очередь заботиться о собственном населении. Жители румынской глубинки не понимают, зачем украинцам нужно помогать, резюмирует TV4.
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