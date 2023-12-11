RTÉ: Ирландия сократит меры поддержки украинских беженцев

Ирландия сократит срок предоставления жилья украинским беженцам до трёх месяцев и социальные выплаты до €38,80 в неделю, передаёт RTÉ. По данным издания, таким образом власти страны намерены замедлить поток украинских беженцев, которые приезжают из других стран Европейского союза.
Власти Ирландии планируют сократить меры поддержки для украинских беженцев, сообщает RTÉ. Ожидается, что соответствующее предложение будет рассмотрено в понедельник вечером, а во вторник кабинет министров в полном составе примет его.
В соответствии с представленным министром интеграции Родериком О'Горманом предложением, жильё беженцам будут предоставлять лишь на три месяца, после истечения которых им придётся искать собственное жильё. Кроме того, планируется сократить социальные выплаты с €220 до €38,80 в неделю.
По словам государственного министра по вопросам реформы законодательства Джеймса Брауна, уже на этой неделе вопрос будет окончательно решён кабинетом министров. Необходимость корректировки предоставляемых беженцам с Украины мер он объяснил тем, что изначально они были приняты во время чрезвычайной ситуации, однако с тех пор в Европейском союзе произошли изменения, и теперь Ирландия должна перейти к «среднесрочному подходу».
«Сейчас мы наблюдаем значительное увеличение вторичных перемещений людей, которые уже базируются в других странах Европейского союза и приезжают в Ирландию, потому что поддержка, которую мы оказываем, теперь не соответствует поддержке в остальных странах ЕС», — заявил Браун.
В конце прошлой недели инициативу по «корректировке» подхода поддержал и министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени. По его мнению, страна «значительно» более благосклонна к украинским беженцам, чем подавляющее большинство других государств — членов ЕС.
«Мы приняли почти 100 тысяч украинцев в Ирландии. Я действительно горжусь тем, что мы сделали как страна, чтобы обеспечить жильё, еду, кров, здравоохранение, образование, рабочие места, доход. Мы — страна, полная сострадания, но, к сожалению, у нас ограниченные возможности, особенно когда речь заходит о размещении», — прокомментировал вопрос премьер-министр Лео Варадкар по итогам его обсуждения на заседании кабинета министров в конце октября.
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