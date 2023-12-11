RTÉ: Ирландия сократит меры поддержки украинских беженцев

Власти Ирландии планируют сократить меры поддержки для украинских беженцев, сообщает RTÉ. Ожидается, что соответствующее предложение будет рассмотрено в понедельник вечером, а во вторник кабинет министров в полном составе примет его.

В соответствии с представленным министром интеграции Родериком О'Горманом предложением, жильё беженцам будут предоставлять лишь на три месяца, после истечения которых им придётся искать собственное жильё. Кроме того, планируется сократить социальные выплаты с €220 до €38,80 в неделю.

По словам государственного министра по вопросам реформы законодательства Джеймса Брауна, уже на этой неделе вопрос будет окончательно решён кабинетом министров. Необходимость корректировки предоставляемых беженцам с Украины мер он объяснил тем, что изначально они были приняты во время чрезвычайной ситуации, однако с тех пор в Европейском союзе произошли изменения, и теперь Ирландия должна перейти к «среднесрочному подходу».

«Сейчас мы наблюдаем значительное увеличение вторичных перемещений людей, которые уже базируются в других странах Европейского союза и приезжают в Ирландию, потому что поддержка, которую мы оказываем, теперь не соответствует поддержке в остальных странах ЕС», — заявил Браун.

В конце прошлой недели инициативу по «корректировке» подхода поддержал и министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени. По его мнению, страна «значительно» более благосклонна к украинским беженцам, чем подавляющее большинство других государств — членов ЕС.

«Мы приняли почти 100 тысяч украинцев в Ирландии. Я действительно горжусь тем, что мы сделали как страна, чтобы обеспечить жильё, еду, кров, здравоохранение, образование, рабочие места, доход. Мы — страна, полная сострадания, но, к сожалению, у нас ограниченные возможности, особенно когда речь заходит о размещении», — прокомментировал вопрос премьер-министр Лео Варадкар по итогам его обсуждения на заседании кабинета министров в конце октября.