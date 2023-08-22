DT: тайной помощью Украине Ирландия забила последний гвоздь в крышку гроба своего нейтралитета

Ирландия заявляла, что оказывает Украине помощь гуманитарного характера и учит украинских солдат разминированию и медицине. Однако, как пишет The Daily Telegraph, местным СМИ стало известно, что кабинет министров одобрил тайно документ, в котором говорится, что обучать их будут также боевым навыкам и стрельбе.

Ирландию обвинили в том, что, несмотря на нейтральный статус, она тайно решила обучать украинских военнослужащих, пишет The Daily Telegraph. Причём официально об этом не объявили, кабинет министров подписал секретное постановление.

Изначально Дублин уверял, что предоставит около 30 военнослужащих, чтобы те обучали украинских военных разминированию, боевой медицине и так далее. Но ирландские СМИ на этой неделе сообщили, что им стало известно о тайном меморандуме, подписанном кабинетом министров, в соответствии с которым украинских военных будут обучать, в том числе, боевым навыкам, включая стрельбу.

Оппозиция обвинила правительство в намеренном сокрытии решения. Депутат Пол Мёрфи сказал, что официальные лица решили не сообщать общественности точный характер обучения.

Президент Ирландской партии свободы Германн Келли заявил, что этот шаг стал «последним гвоздём в гроб даже претензии на военный нейтралитет Ирландии». Хотя Ирландия отстаивает нейтралитет в военном отношении, правительство страны заявляет, что поддерживает Киев, предоставляя медикаменты, бронежилеты, топливо и другие материалы нелетального характера.

Впрочем, в министерстве обороны Ирландии заявили, что решение расширить предложение по обучению украинских военнослужащих не противоречит ирландскому военному нейтралитету. «Предоставление солдатам базовой военной подготовки, включая руководство и инструктаж по строевой подготовке, не влияет на эту политику военного нейтралитета, — заявил представитель ведомства. — Ирландия нейтральна в военном отношении, но не нейтральна политически».