The Guardian: после месяцев переговоров Сунак заключил с ЕС соглашение по Северной Ирландии
Согласно сообщению высокопоставленного источника в правительстве Великобритании, Риши Сунак заключил соглашение с ЕС, чтобы положить конец спору о протоколе по Северной Ирландии после брексита, пишет британская газета The Guardian.
Соглашение стало кульминацией четырёх месяцев напряжённых переговоров, которые вели премьер-министр Сунак вместе с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли и министр Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис.
Сделка должна быть оформлена премьер-министром и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник во второй половине дня. «Соглашение достигнуто. Сделка заключена», — отметил источник в британском правительстве.
Однако у Сунака есть основания обеспокоиться о возможном сопротивлении со стороны лагеря жёстких сторонников брексита в Европейской исследовательской группе и Демократической юнионистской партии, которые хотят полностью отказаться от протокола по Северной Ирландии.
Как поясняет издание, в основе пересмотренного соглашения лежат три основных вопроса: физический контроль и проверки в сфере торговли с Северной Ирландией из остальных частей Великобритании, роль Европейского суда и применение законодательства ЕС, а также место Северной Ирландии на внутреннем рынке Великобритании.
Предполагается, что большинство мер контроля и проверок исчезнет для товаров, предназначенных для Северной Ирландии, а роль Европейского суда в качестве окончательного арбитра в спорах будет отменена.
ЕС больше не будет иметь права автоматически возбуждать дела о нарушениях, а министры Стормонта будут получать информацию о новых законах ЕС по мере их разработки.
Такое решение основано на предложении об отношениях Норвегии с ЕС, выдвинутом бывшим министром Северной Ирландии Питером Хейном, отмечает The Guardian. Это может позволить ЕС не принимать новые законы в Северной Ирландии, если против них возражают представители Стормонта.
Также ожидается, что соглашение позволит Вестминстеру, а не Брюсселю, устанавливать НДС и государственную помощь.
Это будет рассматриваться как большая уступка со стороны Брюсселя, поскольку применение правил по НДС и государственной помощи изложено в протоколе, заключает британская газета The Guardian.
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