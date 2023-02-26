Sky News: Великобританию призвали «взять под контроль» производство продуктов на фоне дефицита фруктов и овощей

В Национальном союзе фермеров Великобритании предупредили британское правительство о необходимости наладить производство того, что можно производить в стране, и убедиться в надёжности поставок продовольствия на фоне дефицита фруктов и овощей, передаёт Sky News. Вину за нехватку продовольствия в союзе возложили на геополитическую «нестабильность» и изменения климата.

Заместитель председателя Национального союза фермеров Великобритании Том Брэдшоу призвал страну «взять под контроль» производство продуктов питания на фоне непрекращающегося дефицита овощей, сообщает Sky News.

Брэдшоу предупредил, что «нестабильность», вызванная геополитическими событиями, в том числе конфликтом на Украине, а также изменение климата, затрудняют поставки продовольствия в Великобританию. Кроме того, после брексита страна покинула торговый блок Европейского союза, где в рамках которого у неё были весьма выгодные торговые отношения.

«Мы видим, что геополитика, и конфликт на Украине — яркий пример — оказывает огромное влияние, и я не думаю, что волнения пройдут в ближайшем будущем; похоже, мы живём в очень нестабильном мире. Также есть изменение климата, усугубляющее все эти проблемы», — приводит телеканал слова эксперта.

Брэдшоу признал, что импорт «всегда будет частью» продовольственного снабжения Великобритании. Но, учитывая нестабильность в мире, Соединённое Королевство должно взять на себя ответственность за продовольственную безопасность: наладить производство того, что можно производить в стране, и убедиться в надёжности поставок.

Ранее Консорциум розничной торговли Великобритании возложил ответственность за нехватку фруктов и овощей на «сложные погодные условия» на юге Европы и в северной Африке. Фермеры также указали на то, что они всё чаще вынуждены отказываться от производства из-за роста цен на газ, который необходим при выращивании овощей и фруктов в теплицах.

В связи с этим Национальный союз фермеров призвал британское правительство принять пакет мер по компенсации затрат на энергию в сферах садоводства и птицеводства —две энергоёмкие отрасли, которые до сих пор остаются вне схемы поддержки.

Sky News напоминает, что целый ряд сетей супермаркетов, в том числе Tesco, Morrisons, Aldi и Asda уже ввели ограничения на покупку некоторых фруктов и овощей в попытке смягчить последствия дефицита. В частности, в стране наблюдается значительный дефицит помидоров и огурцов, и, как предупреждают фермеры, в апреле в Великобритании закончатся запасы лука-порея.