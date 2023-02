Guardian: из-за роста цен на энергоносители более 140 миллионам человек угрожает нищета

Как показывают результаты нового исследования, стремительный рост цен на энергоносители, связанный с обострением конфликта на Украине, может привести на грань крайней нищеты ещё около 141 млн человек во всём мире. Несмотря на усилия правительств в разных странах, направленные на защиту потребителей, резко подскочившие цены на энергию и другие предметы первой необходимости вскоре могут привести к тому, что десятки миллионов людей из наиболее уязвимых групп населения окажутся в «энергетической бедности» или даже в крайней нищете, предупреждает The Guardian.

Рост стоимости энергоносителей для домохозяйств во всём мире может составить в итоге от 62,6% до 113% после обострения конфликта на Украине и связанных с этим глобальных экономических последствий. Об этом свидетельствуют результаты проведённого международной группой учёных исследования, которые были опубликованы недавно в журнале Nature Energy. Исследование также показало, что из-за этого ещё до 141 млн человек по всему миру могут оказаться под угрозой крайней нищеты, сообщает The Guardian.



В рамках этого исследования при использовании математических моделей было проанализировано влияние более высоких цен на энергоносители на расходы 201 группы людей с различными уровнями дохода. При этом использовались данные из 116 стран, что позволило охватить около 87,4% от всего населения мира, поясняется в статье.



Исследователи подсчитали, что общие расходы домохозяйств уже выросли на 2,7—4,8% в разных регионах мира, несмотря на усилия правительств по защите потребителей от резкого роста цен. По оценкам экспертов, в результате ещё от 78 млн до 141 млн человек во всём мире вскоре могут оказаться в условиях крайней нищеты, если тенденции не изменятся.



«Высокие цены на энергоносители бьют по финансам домохозяйств двумя способами: рост стоимости топлива напрямую увеличивает счета домохозяйств за электроэнергию, в то время как энергозатраты, необходимые для производства товаров и услуг, также ведут к повышению цен на эти продукты, особенно на продукты питания, что также косвенно влияет на домохозяйства», — пояснил один из авторов исследования Юли Шан, профессор Бирмингемского университета.



«Непозволительно высокая стоимость энергии и других товаров первой необходимости приведёт к тому, что наиболее уязвимые группы населения окажутся в «энергетической бедности» и даже в крайней нищете», — также предупредил эксперт. «Этот беспрецедентный глобальный энергетический кризис напоминает нам о том, что наша энергетическая система, сильно зависящая от ископаемого топлива, сохраняет риски для энергетической безопасности, а также ускоряет изменение климата», — подчеркнул Шан.



В прошлом году счета за газ и электроэнергию для населения резко выросли, а цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордно высокого уровня в Европе и во всём мире, отмечается в статье. В экспертом отчёте, подготовленном для Всемирного экономического форума в Давосе в прошлом месяце, говорится, что рост цен на энергоносители и продукты питания может продолжаться и в течение следующих двух лет, пишет The Guardian.



На фоне энергетического кризиса участились призывы к правительствам разных стран ускорить создание возобновляемых источников энергии. При этом власти, наоборот, были вынуждены для обеспечения безопасности энергоснабжения вновь обратиться к традиционным видам топлива, загрязняющим окружающую среду, включая уголь и другое ископаемое топливо, подчёркивается в статье.



«Этот кризис усугубляет «энергетическую бедность» и крайнюю бедность во всём мире. Для бедных стран стоимость жизни подрывает их успехи в обеспечении доступа к энергоресурсам и в борьбе с нищетой, достигнутые ими ранее с большим трудом», — предупредил Клаус Хубачек из Университета Гронингена, который также принимал участие в исследовании.



По его словам, хотя обеспечение доступа к энергоносителям и другим предметам первой необходимости по-прежнему является приоритетом для правительств этих стран, однако их краткосрочная политика, направленная на преодоление кризиса роста стоимости жизни, не должна противоречить глобальным целям и усилиям по сокращению негативных последствий, приводящих к изменениям климата, а также «другим долгосрочным обязательствам в области устойчивого развития».



Западные страны попытались оказать влияние на политику Кремля экономическим путём, установив верхний «потолок цен» на импортируемую из России нефть, говорится в статье. Кроме того, в последние недели оптовые цены на газ также упали, поскольку относительно мягкая зима в Европе и большие запасы газа укрепили уверенность в том, что резкий дефицит энергоресурсов в ближайшее время уже не грозит. Однако опасения по поводу того, как страны ЕС смогут обойтись без поставок российского газа следующей зимой, по-прежнему сохраняются, пишет The Guardian.



Между тем в Великобритании счета за электроэнергию вскоре вырастут на 40%, когда начиная с апреля месяца государственная поддержка в этой сфере сократится. По оценкам организации National Energy Action, в настоящее время около 6,7 млн британских домохозяйств уже живут в условиях «энергетической бедности». По сравнению с 2020 годом эта цифра увеличилась уже более чем в два раза, отмечается в статье.



На прошлой неделе представители экологической организации «Гринпис» в Великобритании пригрозили подать в суд на правительство, поскольку выяснилось, что поставленная ранее цель по спасению миллионов бедствующих домохозяйств от «энергетической бедности», скорее всего, вряд ли будет достигнута, заключает The Guardian.