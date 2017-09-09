Postimees: прибалты попросили не напоминать им о «cоветской аннексии» Послы Эстонии, Латвии и Литвы в Париже отправили совместное письмо в редакцию Le Monde, пишет Postimees. Они призвали французское издание не использовать термин «бывшие советские республики» в отношении их государств. Ведь их страны не вступали в СССР добровольно, а были включены в его состав в результате «военной аннексии», отметили дипломаты в своём обращении. 9 сентября 2017 Postimees

Postimees: эстонец схватился за ружьё, когда к нему зашли солдаты НАТО В Эстонии произошёл ещё один инцидент при участии военных, принимающих участие в учениях НАТО «Весенний шторм». Как сообщила полиция, в деревне Охепалу возник конфликт между местным жителем и военнослужащими, которые зашли на его территорию. Эстонец схватился за ружьё и сделал предупредительный выстрел в воздух. Теперь ему угрожает штраф либо тюремное заключение сроком до пяти лет за злостное нарушение общественного порядка, пишет Postimees. 25 мая 2017 Postimees

Postimees: Эстонские политики позволят гимназиям сохранить преподавание на русском По условиям коалиционного соглашения эстонских партий местные гимназии получат возможность и дальше вести преподавание большинства предметов на русском языке, сообщает Postimees со ссылкой на заместителя председателя Центристской партии Михаила Кылварта. А переход профтехучилищ к преподаванию на эстонском будет осуществляться постепенно. 19 ноября 2016 Postimees

Эстония поставит российскую границу на сигнализацию Эстония собирается усиливать защиту пограничной зоны с Россией, заявил министр внутренних дел страны Ханно Певкур. В интервью Postimees политик рассказал, что на протяжении 135 километров сухопутной границы будет установлена электронная охранная система и начнут летать беспилотники. А общие расходы на проект составят 71 миллион евро. 7 июня 2016 Postimees

Макфол: США никогда не обещали России не расширять НАТО на восток НАТО приходится отражать угрозу, исходящую от России, поэтому все меры по укреплению альянса являются обоснованными, заявил в интервью Postimees экс-посол США в России Майкл Макфол. Он призвал активно противостоять России, которая, по его словам, всеми силами пытается обрушить экономику Украины, а также подчеркнул, что никогда не встречал документов, подтверждающих «обещание» США не расширять НАТО на восток. 6 июня 2016 Postimees

Postimees: Создатели эстонского «Обучающего глобуса» забыли о России Читатель Postimees был смущен и слегка задет тем, что создатели детской игрушки «Обучающий глобус» в эстонской версии забыли о существовании России. Кроме того, при дальнейшем изучении глобусов выяснились и другие географические неточности, сообщает Postimees. 11 ноября 2015 Postimees

Postimees: Народные республики надавят на Киев по «крымскому сценарию» ДНР и ЛНР после местных выборов, которые должны пройти осенью этого года, могут организовать референдум о присоединении к России, сообщает Postimees со ссылкой на российские СМИ. Однако, как отмечается в статье, проведение плебисцита, скорее всего, будет очередным элементом давления на Киев, а не попыткой «повторить ”крымский сценарий”». 1 сентября 2015 Postimees

Postimees: Стена на границе с Россией отгородит Эстонию от людей и животных Эстония перекроет границу с Россией двухметровой стеной, усиленной колючей проволокой, сообщает Postimees. Дополнительно построят преграду, делающую невозможной миграцию животных. Кроме того, для охраны границы будут использоваться видеокамеры и беспилотные летательные аппараты. Общая стоимость работ составит более 70 миллионов евро. 25 августа 2015 Postimees