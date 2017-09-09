Postimees
Postimees: прибалты попросили не напоминать им о «cоветской аннексии»
Послы Эстонии, Латвии и Литвы в Париже отправили совместное письмо в редакцию Le Monde, пишет Postimees. Они призвали французское издание не использовать термин «бывшие советские республики» в отношении их государств. Ведь их страны не вступали в СССР добровольно, а были включены в его состав в результате «военной аннексии», отметили дипломаты в своём обращении.
Postimees: эстонец схватился за ружьё, когда к нему зашли солдаты НАТО
В Эстонии произошёл ещё один инцидент при участии военных, принимающих участие в учениях НАТО «Весенний шторм». Как сообщила полиция, в деревне Охепалу возник конфликт между местным жителем и военнослужащими, которые зашли на его территорию. Эстонец схватился за ружьё и сделал предупредительный выстрел в воздух. Теперь ему угрожает штраф либо тюремное заключение сроком до пяти лет за злостное нарушение общественного порядка, пишет Postimees.
Postimees: Эстонские политики позволят гимназиям сохранить преподавание на русском
По условиям коалиционного соглашения эстонских партий местные гимназии получат возможность и дальше вести преподавание большинства предметов на русском языке, сообщает Postimees со ссылкой на заместителя председателя Центристской партии Михаила Кылварта. А переход профтехучилищ к преподаванию на эстонском будет осуществляться постепенно.
Эстония поставит российскую границу на сигнализацию
Эстония собирается усиливать защиту пограничной зоны с Россией, заявил министр внутренних дел страны Ханно Певкур. В интервью Postimees политик рассказал, что на протяжении 135 километров сухопутной границы будет установлена электронная охранная система и начнут летать беспилотники. А общие расходы на проект составят 71 миллион евро.
Макфол: США никогда не обещали России не расширять НАТО на восток
НАТО приходится отражать угрозу, исходящую от России, поэтому все меры по укреплению альянса являются обоснованными, заявил в интервью Postimees экс-посол США в России Майкл Макфол. Он призвал активно противостоять России, которая, по его словам, всеми силами пытается обрушить экономику Украины, а также подчеркнул, что никогда не встречал документов, подтверждающих «обещание» США не расширять НАТО на восток.
Postimees: Создатели эстонского «Обучающего глобуса» забыли о России
Читатель Postimees был смущен и слегка задет тем, что создатели детской игрушки «Обучающий глобус» в эстонской версии забыли о существовании России. Кроме того, при дальнейшем изучении глобусов выяснились и другие географические неточности, сообщает Postimees.
Postimees: Народные республики надавят на Киев по «крымскому сценарию»
ДНР и ЛНР после местных выборов, которые должны пройти осенью этого года, могут организовать референдум о присоединении к России, сообщает Postimees со ссылкой на российские СМИ. Однако, как отмечается в статье, проведение плебисцита, скорее всего, будет очередным элементом давления на Киев, а не попыткой «повторить ”крымский сценарий”».
Postimees: Стена на границе с Россией отгородит Эстонию от людей и животных
Эстония перекроет границу с Россией двухметровой стеной, усиленной колючей проволокой, сообщает Postimees. Дополнительно построят преграду, делающую невозможной миграцию животных. Кроме того, для охраны границы будут использоваться видеокамеры и беспилотные летательные аппараты. Общая стоимость работ составит более 70 миллионов евро.
Украинских детей оставили без эстонской гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь, посланная эстонским внешнеполитическим ведомством, еще в прошлую пятницу прибыла на Украину. Однако, как сообщает издание Postimees, дети, которым она предназначалась, были вынуждены уйти с пустыми руками.