Postimees: осенний шторм оставил Эстонию без забора на границе с Россией — последствия разрушений устраняют до сих пор

Последствия осеннего шторма, который обрушился на Эстонию ещё в конце октября и привёл к тому, что упавшие деревья повредили новый забор на границе с Россией, не удалось устранить до сих пор. В результате восточная граница в буквальном смысле слова оказалась открытой для всех желающих, сообщает Postimees.

По оценкам Департамента полиции и погранохраны, ущерб от осеннего шторма, который обрушился на Эстонию в конце октября, составляет десятки тысяч евро. Этот шторм не пощадил инфраструктуру на восточной границе, напоминает Postimees: «Упавшие в результате штормового ветра деревья повредили новый забор, в результате чего граница в буквальном смысле оказалась открыта для всех желающих».



По мнению руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, данный инцидент наглядно свидетельствует о том, что Эстонии необходимо выкупить в государственную собственность больше участков земли вблизи границы с Россией, поскольку этот инцидент наглядно показал, что полосы шириной в 10 м оказалось недостаточно для надёжного обеспечения безопасности.



В прошлом году на некоторых участках границы государство выкупило участки земли от 10 до 30 м, напоминает Postimees. В частности, по состоянию на октябрь этого года, у частных владельцев было выкуплено приграничных участков земли на сумму €567 тыс. Но недавний осенний шторм продемонстрировал, что серьёзную угрозу для пограничного забора и инфраструктуры в целом несут и растущие рядом с границей деревья, подчёркивается в статье.



Беличев пояснил, что пограничники, к счастью, не пострадали, однако на полное устранение последствий шторма ещё потребуется много времени и материальных ресурсов. «Поваленные деревья вывели из строя сооружённое на тестовом участке границы проволочное заграждение и установленную там технику, многие места из-за рухнувших деревьев стали непроходимыми», — отметил он.



Для обустройства первого участка границы длиной 23 км (от места смычки границ трёх стран — Эстонии, Латвии и России, до КПП в Лухамаа) уже почти все приграничные участки земли либо уже находятся в собственности Эстонии, либо будут выкуплены в ближайшее время, рассказал глава бюро интегрированного управления границами. Он также заверил, что при этом землевладельцы не терпят никаких убытков.



«Если на каком-то участке густой лес, то нам необходимо немного больше земли, чтобы иметь лучшую возможность для слежения за границей. На открытой местности используется техника. Мы всегда учитываем, что находится рядом с границей. Никто не ставит целью купить чей-то дом и потом его разрушить», — цитирует Postimees заявление Беличева. По его прогнозам, если всё пойдёт согласно плану, то строительство границы между Эстонией и Россией может быть завершено примерно к 2027 году, говорится в статье.