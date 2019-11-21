ERR: крысы-вредители вывели из строя эстонский сайт госуслуг

03:00 Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован Пожар, который произошёл в посёлке Мосренген в Новой Москве, полностью потушен. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

03:00 Эксперт прокомментировал заявления американского сенатора по «Северному потоку — 2» Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

03:00 В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

03:00 Моралес заявил о нежелании США его возвращения в Боливию Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес прокомментировал уход высшего руководства страны, а также ситуацию, которая сложилась в государстве.

03:00 В Петербурге прошла церемония передачи картины Бориса Йогансона в Русский музей В Михайловском дворце Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония передачи в Русский музей работы Бориса Йогансона «Портрет женщины с гранатовым кулоном», которую пытались незаконно вывезти в Китай, сообщает kp.ru.

03:00 Эксперт оценил ситуацию с экологической промышленностью в России Руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин в беседе с НСН заявил, что экологическая промышленность в России нуждается в комплексном развитии.

03:00 Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

03:00 Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана» Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».

03:00 Кремлёв: Россия готова принять Кубок мира по боксу в 2020 году Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил создать Кубок мира по боксу и провести первый в истории подобный турнир на территории России.

03:00 В Пермском крае проходит проверка по факту обнаружения тела школьника В следственном управлении СК России по Пермскому краю сообщили о начале проверки после обнаружения тела школьника в подъезде жилого дома города Лысьва, передаёт URA.RU.

03:00 Экипажи кораблей Балтийского флота провели плановые учения В Балтийске прошли плановые учения экипажей кораблей Балтфлота, в рамках которых были отработаны действия при различных боевых и аварийных ситуациях, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

03:00 Эксперт оценил возможные последствия бесснежной зимы для урожая 2020 года Специалист в области сельского хозяйства, профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.

03:00 В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана Ураганный северо-восточный ветер с порывами до 38 м/с ожидается в Новороссийске в ближайшие часы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

03:00 Мещеряков прокомментировал слухи о переходе Алексея Миранчука в «Ювентус» Председатель правления московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о возможном трансфере Алексея Миранчука в туринский «Ювентус».

03:00 Эксперт оценил заявление сенатора США по «Северному потоку — 2» Политолог Эндрю Корыбко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

03:00 Стало известно о состоянии найденной на Кубани девятилетней девочки Найденную на Кубани девятилетнюю девочку отвезли в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара, где у неё диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове и теле.

03:00 Группа российских и зарубежных журналистов посетила ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Группа российских и зарубежных журналистов для ознакомления с ходом реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» посетила ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.

03:00 Кремлёв избран главой комиссии по развитию AIBA Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв избран главой комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу.

03:00 Власти Тюменской области заявили об увеличении размера материнского капитала в регионе Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о повышении в регионе размера материнского капитала за третьего и последующего ребёнка более чем в два раза, передаёт URA.RU.

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03:00 В Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса В Министерстве сельского хозяйства Адыгеи рассказали о завершении сбора урожая риса, который за последние десять лет увеличился в три раза, передают «Юга.ру».

03:00 Умер архитектор Фёдор Афуксениди В Сочи в возрасте 59 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный архитектор города, президент Сочинской организации Союза архитекторов Фёдор Афуксениди.

03:00 Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы В США суд приговорил российского программиста Станислава Лисова, экстрадированного из Испании, к четырем годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.

03:00 Загитова: четверные прыжки пока для меня слишком опасны Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков в своих программах.

03:00 Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2» Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

03:00 В отношении бывшего главы СБУ возбуждено уголовное дело Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.

03:00 Пожар в посёлке Мосрентген локализован Пожарным удалось локализовать возгорание в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС.

03:00 Сборная России одержала восьмую победу на ЧЕ по кёрлингу, обыграв Швецию Женская сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче чемпионата Европы по кёрлингу в шведском Хельсингборге.

03:00 В Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2» Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов «Северный поток» и «Северный поток —2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.

03:00 Россияне рассказали, на что планируют потратить материнский капитал Общественная палата провела всероссийский опрос на тему «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», в рамках которого респонденты ответили, на что планируют потратить маткапитал, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.

03:00 Глава РФС провёл встречу с руководителями клубов РПЛ Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провёл встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Новый посол России в Великобритании прибыл в Лондон Новый посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон, сообщает ТАСС.

03:00 Кабмин Украины прорабатывает «страховые цены на газ» для населения Украинское правительство совместно с «Нафтогазом» работает над тем, чтобы предложить украинцам «страховую цену на газ», которая будет зафиксирована до конца отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

03:00 СМИ: «Ювентус» договорился с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука Туринский «Ювентус» достиг договорённости с московским «Локомотивом» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука.

03:00 Захарова прокомментировала сообщения о российском «шпионе» в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в ходе брифинга, прокомментировала появление видеозаписи с якобы российским шпионом в Сербии.

03:00 Минздрав перенёс сроки введения новых правил медосмотра для водителей Министерство здравоохранения назвало дату вступления в силу нового порядка медицинского осмотра для водителей при получении прав.

03:00 Интервал между поездами МЦК сократили до четырёх минут Интервал движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) сократили до четырёх минут в часы пик, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Московской железной дороги (МЖД).

03:00 Режим ЧС введён в одном из городов Алтайского края из-за проблем с ТЭЦ Режим ЧС введён в городе Яровое Алтайского края после того, как из строя вышла единственная ТЭЦ, сообщает Интерфакс-Сибирь.

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03:00 Моуринью: у меня были ошибки, но я их больше не допущу Новый главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о своей готовности к работе после перерыва в карьере.

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03:00 Загитова призналась, что не любит избыточное внимание Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что не любит повышенного внимания к себе.

03:00 Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

03:00 Археологи нашли в Краснодарском крае 28 золотых монет X века Археологи нашли в Краснодарском крае 28 золотых монет, которые были отчеканены ещё в X веке — в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия.

03:00 Лыжница Седова пропустит сезон-2019/20 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2019 года в лыжной эстафете Анастасия Седова пропустит сезон-2019/20.

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03:00 Госдума приняла во втором чтении проект об электронных трудовых книжках Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые вводят в России электронные трудовые книжки. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.