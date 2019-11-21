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ERR: крысы-вредители вывели из строя эстонский сайт госуслуг
Сайт государственных услуг в Эстонии вышел из строя, поскольку крысы перегрызли подземный кабель, сообщает ERR. Специалисты выявили на месте обширное повреждение и начали восстановительные работы, чтобы избежать более обширного ущерба. Из-за этого не работали некоторые разделы сайта, включая выписку электронных рецептов. Глава отдела госсети Эстонии Кайдо Пловитс пояснил, что от подобных случаев сеть, к сожалению, полностью не защищена.
ERR: крысы-вредители вывели из строя эстонский сайт госуслуг
Pixabay

В Харьюмаа крысы повредили подземный кабель, поэтому государственный портал eesti.ee и другие службы Департамента государственной инфосистемы (RIA) не работали, нельзя было оформлять и дигитальные рецепты. По словам пресс-секретаря RIA Сейко Куйка, о сбое в работе подземного кабеля в Харьюмаа RIA узнали 20 ноября около 16:30. На месте было обнаружено, что крысы серьёзно повредили кабель.

Обширное повреждение потребовало начать восстановительные работы незамедлительно во избежание дальнейшего более обширного ущерба. По имеющимся на настоящий момент данным, испорченный кабель повлиял на работу портала eesti.ee и на услуги Больничной кассы. Посещение сайта Eesti Loto в 20 часов вечера было затруднено. Из-за проведения ремонта кабеля была нарушена работа портала eesti.ee, а также предоставление услуг RIA и Больничной кассы, в том числе выписка дигитальных рецептов. Их работа была восстановлена примерно в 19:30 вечера.

Руководитель отдела государственной сети Кайдо Пловитс сказал, что возникшая ситуация, конечно, недопустима — однако от подобных случаев государственная сеть, к сожалению, полностью не защищена: «Поскольку кабель был сильно повреждён, мы должны были немедленно начать его ремонт, в противном случае ущерб был бы намного больше. Мы приносим извинения за любые неудобства и будем прилагать все усилия, чтобы вскоре полностью восстановить работу».

Госсети создают всё больше параллельных соединений передачи данных во избежание подобных сбоев. Пловитс также добавил, что при нормальных обстоятельствах RIA своевременно объявляет о чрезвычайных работах по техническому обслуживанию, но инцидент в среду требовал немедленного реагирования.

В случае если из-за сбоя в работе госсистем невозможно было купить жизненно важные лекарства по дигитальному рецепту, Больничная касса рекомендует связаться с отделением неотложной медицинской помощи или EMO. В случае более длительного перерыва лечащий врач может также в рабочий день выписать рецепт на бумаге.

Сбоев в работе ID-карт и mobiil-ID не было. RIA работает над решением проблемы.

Дата публикации 20 ноября 2019 года.

 

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