News.com.au: новейшие Су-57 в Сирии — это странно и опасно В сети появилась видеозапись, демонстрирующая прибытие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии двух новейших малозаметных истребителей Су-57, сообщает news.com.au. Эти боевые машины еще не вышли из стадии испытаний. Тем не менее, если факт их переброски подтвердится, это способно существенно обострить ситуацию в регионе, отмечает австралийское издание. 22 февраля 2018 News.Com.Au

News.com.au: державные амбиции России ограничены не совсем здоровой экономикой В последние годы Россия достаточно громко заявляла о себе на международной арене, но может ли она себе позволить такое великодержавное поведение? По мнению аналитиков Института Лоуи, сферы влияния Москвы ограничены, а на экономике висит «проклятие природных ресурсов», которое не даёт ей развиваться. И если эту ситуацию не изменить, то статус «великой державы» будет под вопросом, отмечает news.com.au. 2 июня 2017 News.Com.Au

News.Com.Au: российский паспорт поможет австралийскому велогонщику осуществить мечту Австралия не будет препятствовать сенсационному решению бронзового призёра Олимпийских игр Шейна Перкинса переехать в Россию. Как пишет news.com.au, данное решение спортсмен принял для того, чтобы осуществить свою мечту — выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году. 15 февраля 2017 News.Com.Au

News.com.au: умные роботы в армии учёным не по душе Многие мировые державы, в том числе США, Китай и Россия, уже включились в новую гонку вооружений и активно разрабатывают боевые системы, способные воевать автономно, пишет News.com.au. Между тем, как подчёркивается в материале сайта, учёные, работающие в области робототехники, не на шутку обеспокоены угрозами, которые таит в себе массовое внедрение «роботов-убийц». 14 февраля 2017 News.Com.Au

News.com.au: Россия по-тихому ведет разведку подводных коммуникаций Запада Пока большая группа российских кораблей отправилась в Средиземное море для поддержки операции в Сирии, внимание австралийского news.com.au привлекло океанографическое судно «Янтарь». Как пишет информационный портал, оно следует вдоль важных оптических кабелей, а его низкая скорость и частые остановки позволяют предположить, что Россия исследует кабели, чтобы при необходимости их перерубить, нарушив работу правительств и экономических институтов. 20 октября 2016 News.Com.Au