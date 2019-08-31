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ERR: в Эстонии нашли способ сэкономить на обустройстве границы с Россией
Правительство Эстонии рассмотрело альтернативный вариант строительства заграждений на границе с Россией, который позволяет сократить общие расходы на сумму €57,5 млн. По словам министра внутренних дел Марта Хельме, по новому плану на границе не предусматриваются ограждения от животных и песчаные насыпи, а вместо дороги для патрулирования на внедорожниках на отдельных участках проложат путь для лёгкой техники. К строительству планируется приступить в первой половине будущего года, сообщает ERR.
ERR: в Эстонии нашли способ сэкономить на обустройстве границы с Россией
Reuters

На выездном заседании правительства в четверг, которое состоялось на Пиузаском кордоне, министр внутренних дел Март Хельме представил альтернативу строительства восточной границы, и правительство решило поддержать решение, согласно которому будет уменьшено число компонентов инфраструктуры, а сам проект будет менее затратным.

При этом правительство решило выделить на строительство сухопутной границы дополнительные €12 млн (ранее уже было выделено €79,9 млн). «Новый план основывается на уточнённых расчётах и более чётких потребностях, но это не значит послаблений в качестве границы или в вопросах безопасности», — прокомментировал альтернативный вариант строительства восточной границы премьер-министр Юри Ратас.

По словам Марта Хельме, новый план не предусматривает строительство ограждения от животных и создание песчаной насыпи. А вместо дороги для патрулирования на внедорожнике на некоторых отрезках будет построен путь для патрулирования на лёгкой технике.

Тендер на строительство первого этапа границы протяжённостью 23,5 км Департамент полиции и погранохраны объявил в январе этого года. Если он завершится успешно, то к строительству приступят в первой половине следующего года. Создание инфраструктуры будет проходить в четыре этапа. Согласно новым подсчётам, общая стоимость восточной границы обойдётся в €130,5 млн — то есть на €57,5 млн меньше, чем планировалось ранее.

В настоящий момент из уже выделенных €79,9 млн использовано €24,4 млн. На эти средства в период с 2016-го по 2019 год на реке Нарова были построены три новых радарных вышки с камерами видеонаблюдения, приобретены пограничные буи для Чудского озера, спроектирована сухопутная граница и построен экспериментальный отрезок.

Дата публикации 29 августа 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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