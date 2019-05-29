ERR: в Эстонии задумались об «удешевлении» границы с Россией

Госконтроль Эстонии в своём новом докладе рекомендует ещё раз проанализировать, можно ли достичь оптимального результата при оборудовании восточной границы с Россией с меньшими затратами. Из-за спешки ни у МВД, ни у Департамента полиции и погранохраны не было объективной возможности основательно продумать, в какой пограничной инфраструктуре нуждается Эстония, и выбрать оптимальную альтернативу, сообщает ERR.

Государственный контроль не исключает, что обустроить восточную границу Эстонии можно гораздо дешевле, чем за €320 млн, которые предусмотрены на эти цели правительством, поскольку при составлении проекта в той или иной мере присутствовали все тревожные сигналы, на которые следует обращать внимание при управлении крупными государственными проектами.



В опубликованном 29 мая докладе Госконтроля отмечается, что следует ещё раз проанализировать, можно ли достичь оптимального результата с меньшими затратами. По оценке Госконтроля, для этого не потребуется останавливать процесс приведения границы в порядок, поскольку соответствующий анализ можно проводить и в рамках запланированного графика работ.



«Конкурс на строительство первого участка границы протяжённостью 23,5 км объявлен, и в июне будут представлены предложения. Однако перед конкурсами на обустройство других участков границы одобренное правительством решение следует заново по частям оценить», — сказал Государственный контролёр Янар Холм.



Признавая, что обустройство восточной границы имеет важное значение, Госконтроль отмечает, что это крупный проект по строительству инфраструктуры, на обслуживание которой в будущем потребуются большие средства. Если в феврале 2015 года правительство оценило стоимость строительства в €71 млн, то в прошлом году выяснилось, что оно обойдётся в четыре раза дороже. Уже в тот момент Госконтроль пришёл к выводу, что у правительства не было возможности принять по этому вопросу взвешенное и информированное решение.



В опубликованном 29 мая аудите ведомство ещё раз повторяет этот вывод, отмечая, что при составлении проекта в той или иной мере присутствовали все тревожные сигналы, на которые следует обращать внимание при управлении крупными государственными проектами. К таким тревожным сигналам относятся, в частности, желание министра или инициатора реализовать прорывной проект; ситуация, когда составитель проекта на начальном этапе называет его конкретную стоимость, а не вероятный ценовой диапазон; а также занижение расходов на первом этапе, чтобы обеспечить одобрение проекта.



Кроме того, тревожным сигналом считается отбрасывание альтернатив на слишком раннем этапе обсуждения, а также продление сроков реализации проекта как способ решить проблему его подорожания. По оценке Госконтроля, проект обустройства восточной границы — классический пример реализации этих рисков.



На обсуждение проекта в правительстве повлияло похищение сотрудника КаПо Эстона Кохвера, которое показало общественности, что восточную границу местами очень сложно охранять. Эффект этого инцидента был усилен приближающимися выборами и возникшим у отвечающих за охрану границы ведомств ощущением, что у них именно сейчас открылось окно возможностей, чтобы решить эту долгосрочную проблему. В составленном в августе 2018 года обзоре Госконтроль отметил, что какие-либо альтернативные решения не разрабатывались, поэтому правительство не могло оценить оптимальность предложенного решения, сравнив его с другими.



Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны в основном обосновывали необходимость обустройства границы рисками незаконной миграции и контрабанды, хотя эти риски носят весьма ограниченный характер. До 2014 года обустройство границы не было приоритетом ни для правительства, ни для МВД, однако после инцидента с Кохвером проект начали готовить в срочном порядке.



«Из-за спешки ни у Министерства внутренних дел, ни у Департамента полиции и погранохраны не было объективной возможности основательно продумать, в какой пограничной инфраструктуре нуждается Эстония, проанализировать альтернативы и их стоимость», — считает Холм. Даже в 2018 году, когда стало понятно, что строительство обойдётся в разы дороже первоначально названных цифр, правительство не поставило под сомнение оптимальность выбранного решения.



Дата публикации 29 мая 2019 года.