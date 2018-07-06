ERR: МВД Эстонии не пойдёт на «технический компромисс» — Россия слишком опасна

Как показывают актуальные расчёты, Эстонии придётся вложить в строительство, оборудование и эксплуатацию восточной границы с Россией в четыре раза больше средств, чем предполагалось изначально. Однако эстонское правительство не намерено корректировать проект и использовать более дешёвые технологии, учитывая «опасность» соседства с Россией, передаёт ERR.

Укрепление восточной границы Эстонии дорожает не по дням, а по часам: правительство в первом чтении обсудило уточнённый проект стоимостью уже 320 миллионов евро. Это в четыре раза больше суммы, которую называли в 2015 году, когда было принято решение о начале строительства. Что изменилось за три года, смотрите в следующем сюжете.



В строительство, оборудование и эксплуатацию восточной границы эстонское государство намерено вложить в течение восьми лет 320 миллионов евро. В начале года общественность шокировало известие о том, что строительство обойдётся вдвое дороже, чем изначально предполагали. Теперь выяснилось, что с учётом роста цен реализация проекта будет стоить ещё дороже.



АНДРЕС АНВЕЛЬТ, министр внутренних дел Эстонии: Ещё рост цен на рынке строительства, который сейчас идёт вверх постоянно, их прогнозы — семь процентов в год. То есть вот эта сумма увеличивает. Тогда в течение следующих восьми лет, ну семь процентов в год — это всё вместе доходит до 223 миллионов евро.



И это в дополнение к уже предусмотренным бюджетной стратегией государства 92 миллионам. Таким образом, суммарная стоимость проекта достигнет 320 миллионов. Правительство эта цифра, судя по всему, не смущает.



АНДРЕС АНВЕЛЬТ: Мы говорим, во-первых, про восемь лет. Я думаю, что Эстония всё-таки не такая уж маленькая страна, чтобы у себя вот эти суммы, которые идут в это же время и на безопасность, не найти. И мы распределяем эти суммы всё-таки на большое количество лет.



В какой-то момент говорили о возможности выбрать более дешёвые технические системы слежения и оповещения. Но глава правительства не видит возможности компромисса.



ЮРИ РАТАС, премьер-министр Эстонии: Учитывая опасности, перед лицом которых мы сегодня стоим, учитывая, что это граница Российской Федерацией, — мы совершенно точно не можем умерить свои амбиции и пойти на какое-то упрощение проекта.



Окончательное решение о финансировании проекта правительство планирует принять до конца лета.



Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.