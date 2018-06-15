Independent: США приурочили военные учения у границ России к открытию ЧМ-2018

В то время, когда в Москве открывается ЧМ-2018, США проводят у границ России военные учения с участием 18 тыс. солдат из 19 стран, сообщает The Independent. Как утверждают представители американской армии, цель учений — продемонстрировать солидарность членов НАТО в период напряжённых отношений с Москвой.

Более 18 тыс. солдат из 19 стран принимают участие в военных учениях, организованных США, на территории стран, граничащих с Россией, накануне чемпионата мира по футболу, сообщает The Indeprendent. Учения, получившие название «Удар саблей», проходят в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Их цель — проверка скоординированности действий 19 стран в случае нападения.

«Это важно для Соединённых Штатов Америки, это важно для европейского континента, и на самом деле это важно для мира, — заявил американский бригадный генерал Росс Коффман. — (Учения. — ИноТВ) действительно демонстрируют, что мы стоим плечом к плечу на этом континенте и поддерживаем друг друга».

Как отмечает издание, подобные учения проводятся в странах Балтии и Восточной Европы уже восьмой год, однако в этом году они проходят «в обстановке повышенной обеспокоенности военными манёврами России и вскоре после отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери», которое Коффман назвал «ужасающим».

Тем не менее генерал подчеркнул, что военные манёвры никак не связаны с этим событием. По его словам, учебные цели были намечены давно, и они являются «ясными, насущными и необходимыми». Как утверждает американский военачальник, учения, проводимые с 3 по 15 июня, «очевидно ориентированы на готовность» и не являются «провокацией».

По словам представителей американской армии, учения стали «демонстрацией обязательств и солидарности сил НАТО» в период напряжённости в отношениях с Москвой.

Как отмечает британская газета, в этом году в учениях принял участие Израиль, не являющийся членом НАТО.

В среду 700 солдат и 150 единиц техники при содействии британских и германских инженерных войск, совместно управлявших машинами-амфибиями M3 Rig, отрабатывали переход реки Неман в окрестностях литовского города Каунас.

Бригадный генерал Элдон Миллэр, командующий 8-й инженерной бригадой британских вооружённых сил сравнил эту переправу с «балетом на воде» и добавил, что был впечатлён военной техникой, находящейся на вооружении Великобритании и Германии: «Когда вы видите её в действии, это впечатляет». Как сообщается, машина-амфибия M3 способна ехать по дороге, плыть по воде, а также имеет два разворачивающихся понтона, способных образовать паром или мост.

Помимо этого, на учениях отрабатывались действия в случае атаки с воздуха и проводились двухсторонние учения.

Для отряда сил быстрого реагирования немецкого майора Майка Подойиля эти учения стали крупнейшей военной операцией со времён «Бури в пустыне» в Персидском заливе: от базы в городе Фильзек его полк двигался в составе конвоя, насчитывавшего 2800 человек и 950 единиц техники через Чехию, Польшу и Латвию.

«В этой обстановке, имея коллективную европейскую оборону, мы должны полагаться друг на друга. И поэтому очень важно практиковаться и тренироваться вместе ради всеобщей безопасности», — отметил майор.