Defense News: американские военные предупреждают европейцев о затруднениях на дорогах из-за танков

В скором времени новоприбывшие в рамках операции «Атлантическая решимость» американские военные вместе с техникой проедутся по территории стран Европы на пути к «стратегически важным позициям» на востоке, сообщает Defense News. При этом представители войск США предупредили, что текущее развёртывание сил может вызвать затруднения на европейских дорогах.

Сухопутные войска США в Европе оповестили власти Германии о том, что по европейской территории в скором времени будет проезжать много тяжёлой военной техники, которая в рамках операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve) направляется на «стратегически важные позиции» в Восточной Европе и Прибалтике, пишет Defense News.

Как сообщается, 3,3 тыс. американских солдат, которые приедут в Европу на смену своим товарищам, будет сопровождать 2,5 тыс. единиц боевой техники, включая 87 танков Abrams, порядка 140 бронемашин Bradley, 18 самоходных артиллерийских установок Paladin и 395 других гусеничных аппаратов. На выходных они прибыли морем в бельгийский Антверпен, и теперь технику готовят к дальнейшей транспортировке по европейским странам. Военные рассказывают, что относятся ко всему процессу как к учениям, поэтому стараются действовать оперативно — логистические навыки, которые они получат в процессе, могут пригодиться в случае войны.



В рамках импровизированных учений американская техника поедет разными маршрутами: что-то на кораблях, что-то на поездах, что-то своим ходом. Среди последних 280 единиц проедутся по дорогам Германии, и это может вызвать «затруднения на дорогах», предупреждают военные США.

Когда новоприбывшие вместе с техникой разместятся на указанных позициях, те, кому они пришли на смену, двинутся в обратном направлении. Как напоминает Defense News, операция «Атлантическая решимость», которую возглавляют американцы, началась после «аннексии» Крыма и призвана послужить «демонстрацией силы» у российских границ.