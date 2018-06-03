Huffington Post: НАТО начинает военные учения у российских границ

В Польше и странах Прибалтики начинаются ежегодные военные учения НАТО под названием «Удар сабли». Как сообщает Huffington Post, в этот раз в них примут участие порядка 18 тыс. солдат, и частично они пройдут неподалёку от границы с Калининградской областью.
Порядка 18 тыс. солдат из 19 стран, в основном членов НАТО, примут участие в учениях «Удар сабли», сообщает франкоязычное издание Huffington Post. Эти манёвры стартуют 3 июня в Польше и странах Прибалтики.
Автор статьи называет их одними из самых крупных в Европе при участии американских сил. Эти учения должны вселить уверенность в европейских союзников Вашингтона, которые переживают по поводу частых военных учений России у своих границ. Нынешние манёвры имеют статус ежегодных и проходят уже в восьмой раз, напоминает издание.
При этом недавно появились сообщения, что Польша готова принять финансовое участие в увеличении присутствия американских войск на её территории. Так, руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох отметил, что в документах значится сумма в $1,5-2 млрд, которую его правительство может потратить на размещение американского танкового подразделения. Москва незамедлительно отреагировала на это сообщение, заявив, что такой шаг никому не пойдёт на пользу.
Во время нынешних учений многонациональным подразделением НАТО в Польше будут командовать США, а такие же подразделения на территории стран Прибалтики возьмут под своё командование Канада, Великобритания и Германия. При этом частично эти учения пройдут у границ российской Калининградской области.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно отметил, что среди главных тем на грядущем саммите НАТО будет обсуждаться способность альянса к быстрой переброске сил, к сдерживанию и к проецированию стабильности, сообщает Huffington Post.
В результате пожара в многоэтажном доме в Саратове, по последним данным, пострадали шесть человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову.
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с телеканалом «360» оценил предложение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой о повышении возрастного ценза продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота «Новороссийск» отработал выход из торпедного аппарата в рамках комплекса сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе подводников. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться не в Сингапуре, а в другом месте. Об этом он сказал перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала высказывания своего тренера Патрика Муратоглу, который признался в подсказке своей подопечной во время финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.
В Испании в порту Мотриль задержали судно «Заполярье», принадлежащее ОАО «Мурманское морское пароходство». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас.