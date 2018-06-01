SZ: в новой штаб-квартире НАТО проследят, чтобы вторжение русских не стало сюрпризом

В недавнем секретном докладе командование НАТО усомнилось в том, что силы альянса смогут «достаточно быстро и надлежащим образом отреагировать на неожиданное нападение России», пишет Süddeutsche Zeitung. Как сообщает издание, страны — члены блока договорились о создании новой штаб-квартиры на территории Германии, откуда будет координироваться «быстрое передвижение» войск и военной техники.
Страны — члены Североатлантического альянса договорились о создании новой штаб-квартиры НАТО на территории Германии. В будущем «быстрое передвижение» войск и военной техники альянса будут координировать из Ульма — немецкого города в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Решение «обосноваться» в Ульме приняли «в ходе наращивания вооружений против России» и из-за «агрессивной политики» Москвы, отмечает немецкое издание.
Строительные работы должны начаться уже в июле 2018 года. О создании же нового командного центра НАТО на территории Германии официально объявят на саммите министров обороны стран Североатлантического альянса, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе, уточняет Süddeutsche Zeitung.
В одном из последних секретных докладов командование НАТО высказывает сомнения относительно того, что альянс«будет в состоянии достаточно быстро и надлежащим образом отреагировать на неожиданное нападение России», подчёркивает издание.
Помимо Германии, ещё одна штаб-квартира НАТО будет построена в США — в Норфолке, штат Вирджиния. Новому командному центра предстоит, в частности, обеспечивать «более надёжную защиту транспортных путей между Северной Америкой и Европой через Атлантику», пишет Süddeutsche Zeitung.
«При этом речь идёт об охране уязвимой инфраструктуры: в Атлантическом океане, например, проложены кабели передачи данных, при помощи которых осуществляется соединение с интернетом и устанавливаются каналы связи», — поясняет немецкая газета.
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