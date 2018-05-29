Times: Трампа призывают остаться в НАТО, чтобы «не делать подарок» Путину

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал США не сокращать своё участие в Североатлантическом альянсе. По его словам, этот шаг может привести к катастрофе и стать «крупнейшим подарком» для Владимира Путина, пишет The Times.

Выход США из НАТО приведёт к катастрофе и станет «самым крупным подарком» для Владимира Путина. С таким предупреждением выступил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, пишет The Times.

Тревогу немецкого политика разделяют правительства нескольких европейских государств. Они опасаются, что на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса Дональд Трамп может сократить обязательства США перед блоком или выступить с ультиматумом относительно американского участия в обороне Европы, отмечает издание.

По словам Ишингера, власти Германии понимают, что необходимо увеличить траты на военные нужды. Тем не менее они не могут «мгновенно» исполнить требования американского президента.

«Мы ничего не можем сделать, чтобы по-настоящему впечатлить Дональда Трампа. Маловероятно, что нам не удастся ответить на недовольство американцев в одночасье. Укрепление обороноспособности — это долгосрочный процесс», — подчеркнул Ишингер.

«Если администрация Трампа поставит под серьёзное сомнение поддержку и лидерство Соединённых Штатов в НАТО, то США преподнесут самый крупный подарок Владимиру Путину за всю его жизнь», — подчеркнул политик. На его взгляд, сокращение американского участия в альянсе пошлёт «катастрофический сигнал» и станет «величайшей ошибкой» главы Белого дома.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за то, что она не тратит положенные 2% ВВП на оборону. Несколько недель назад он пообещал «разобраться» со странами, которые не отвечают этому требованию НАТО, напоминает The Times.