WSJ: НАТО разрабатывает планы, как убедить южных союзников в своей нужности

Натовские страны Южной Европы, включая Италию и Испанию, не слишком довольны, что альянс бросил свои основные силы на сдерживание России, пишет обозреватель The Wall Street Journal Джулиан Барнс. И теперь, чтобы исключить риск отдаления южан, которых терроризм и мигранты беспокоят намного больше Москвы, НАТО раздумывает, как реагировать на угрозы с юга.

НАТО переезжает в новую штаб-квартиру в Брюсселе. Однако, обзаводясь новым зданием, альянс теряет картину итальянского художника эпохи Возрождения Орацио Фидани «Товий исцеляет своего отца», которая висела на входе в зал совещаний с 1988 года. Тогда, будучи одним из основателей НАТО, Рим временно передал полотно в штаб-квартиру альянса, но теперь произведение искусства отправится домой во Флоренцию. Даже несмотря на то, что постпред Италии при НАТО подчеркнул, что этот жест — обычное явление, «а не метафора», некоторые усмотрели в утрате картины символ отдаления Рима и ряда других стран Южной Европы от альянса, пишет обозреватель The Wall Street Journal Джулиан Барнс.

Однако теперь представители НАТО заявляют, что им есть что предложить южанам. В альянсе озвучили планы по созданию специальных подразделений для подготовки иностранных военных и помощи властям отдельных стран в стабилизации потенциально опасных регионов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая Тунис и Ливию. Как объяснил бывший постпред Италии при альянсе Стефано Стефанини, НАТО предстоит провести внушительную агитационную работу, чтобы доказать южным странам необходимость своего существования.

Автор статьи напоминает, что изначально НАТО, которому в следующем году исполнится 70 лет, был сконцентрирован исключительно на противостоянии СССР. Затем альянс периодически «поддерживал союзников» в Косово, Афганистане и других уголках мира. В 2014 году после российской «аннексии» Крыма Москва вновь заняла главное место в списке угроз альянса. Однако в том же году о себе заявило «Исламское государство»*, спровоцировав миграционный кризис и нестабильность на юге Европы, а также вызвав среди ряда участниц НАТО вроде Турции, Греции, Италии и Испании потребность в непосредственном реагировании на эти новые угрозы.

Альянс пообещал принять меры как с восточным направлением, так и с южным, рассказывает Барнс. Тем не менее реакция была неравной: НАТО с большой помпой размещал дополнительные силы у российских границ, однако не смог дать адекватный ответ на проблему терроризма. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника альянса Фабриса Потье, в то время как относительно южного направление никто не чувствовал такой срочности, как с Россией, обсуждая угрозу терроризма, союзники никак не могли прийти к единому мнению.

Но теперь, по всей видимости, в НАТО решили, что лучшим решением проблем на юге станут миссии по подготовке военных в Африке и на Ближнем Востоке, которые помогут «усилить власти государств-партнёров». К июлю альянс намерен представить готовую версию плана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

