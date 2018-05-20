Financial Times Оригинал

FT: Берлин обвинил Трампа в цинизме за призывы раскошелиться на оборону

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Очередное требование американского президента повысить расходы на вооружённые силы встретило резкую критику со стороны однопартийцев Ангелы Меркель. Немецкие политики назвали подобные заявления «циничными» и «неприемлемыми», учитывая роль Германии в решении миграционного кризиса, сообщает Financial Times.
FT: Берлин обвинил Трампа в цинизме за призывы раскошелиться на оборону
Reuters

Немецкие политики осудили Дональда Трампа, который вновь раскритиковал ФРГ за недостаточные оборонные траты. Высокопоставленные члены партии Ангелы Меркель назвали заявление американского президента «циничным» и «неприемлемым», пишет Financial Times.

Как отмечает издание, глава Белого дома с давних пор призывает Германию тратить 2% ВВП на оборону в соответствии с обещаниями, которые страна дала на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Поэтому в своей недавней обличительной речи в Вашингтоне Трамп особо выделил Берлин.  
 
«Германия должна демонстрировать своё лидерство в альянсе и заняться затянувшимся дефицитом вкладов в оборону. Германия не вносит столько, сколько должна. И при этом она является очень крупным выгодоприобретателем. Признаться, намного большим, чем Соединённые Штаты», — подчеркнул Трамп. Он также отчитал Берлин за «покупку огромных объёмов газа у России».
 
Американский лидер похвалил Польшу, Румынию, Грецию, страны Балтии и Великобританию, военные расходы которых, по его словам, «на высоте».  При этом он пригрозил «разобраться» с теми странами, которые не выполняют финансовых требований альянса.
 
В прошлом году Германия потратила на оборону €3,7 млрд, что составляет 1,2% от её ВВП. Эти показатели заметно ниже, чем у других стран НАТО, обращает внимание Financial Times.
 
Тем не менее, верхушка Христианско-демократического союза отвергла критику в адрес своей страны. «Неприемлемо обвинять Германию, которая несёт главное бремя по приёму беженцев во всей Европе. Это цинично, потому что две причины (миграционного кризиса. — ИноТВ) — это  вакуум, который США оставили на Ближнем Востоке, и провалившееся американское вторжение в Ирак. Трамп сам признавал это во время предвыборной кампании», — отметил однопартиец Меркель Родерих Кизеветтер.
 
Власти Германии неоднократно давали понять, что они  собираются повысить траты на оборону в ближайшем будущем. Однако, по признанию самого немецкого правительства, даже к 2025 году эти расходы не превысят 1,5% ВВП. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Financial Times Великобритания Европа
теги
Ангела Меркель армия Ближний Восток ВВП Великобритания Германия Дональд Трамп Ирак НАТО оборона Прибалтика Россия Румыния США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров