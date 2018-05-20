FT: Берлин обвинил Трампа в цинизме за призывы раскошелиться на оборону

Очередное требование американского президента повысить расходы на вооружённые силы встретило резкую критику со стороны однопартийцев Ангелы Меркель. Немецкие политики назвали подобные заявления «циничными» и «неприемлемыми», учитывая роль Германии в решении миграционного кризиса, сообщает Financial Times.

Немецкие политики осудили Дональда Трампа, который вновь раскритиковал ФРГ за недостаточные оборонные траты. Высокопоставленные члены партии Ангелы Меркель назвали заявление американского президента «циничным» и «неприемлемым», пишет Financial Times.

Как отмечает издание, глава Белого дома с давних пор призывает Германию тратить 2% ВВП на оборону в соответствии с обещаниями, которые страна дала на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Поэтому в своей недавней обличительной речи в Вашингтоне Трамп особо выделил Берлин.

«Германия должна демонстрировать своё лидерство в альянсе и заняться затянувшимся дефицитом вкладов в оборону. Германия не вносит столько, сколько должна. И при этом она является очень крупным выгодоприобретателем. Признаться, намного большим, чем Соединённые Штаты», — подчеркнул Трамп. Он также отчитал Берлин за «покупку огромных объёмов газа у России».

Американский лидер похвалил Польшу, Румынию, Грецию, страны Балтии и Великобританию, военные расходы которых, по его словам, «на высоте». При этом он пригрозил «разобраться» с теми странами, которые не выполняют финансовых требований альянса.

В прошлом году Германия потратила на оборону €3,7 млрд, что составляет 1,2% от её ВВП. Эти показатели заметно ниже, чем у других стран НАТО, обращает внимание Financial Times.

Тем не менее, верхушка Христианско-демократического союза отвергла критику в адрес своей страны. «Неприемлемо обвинять Германию, которая несёт главное бремя по приёму беженцев во всей Европе. Это цинично, потому что две причины (миграционного кризиса. — ИноТВ) — это вакуум, который США оставили на Ближнем Востоке, и провалившееся американское вторжение в Ирак. Трамп сам признавал это во время предвыборной кампании», — отметил однопартиец Меркель Родерих Кизеветтер.

Власти Германии неоднократно давали понять, что они собираются повысить траты на оборону в ближайшем будущем. Однако, по признанию самого немецкого правительства, даже к 2025 году эти расходы не превысят 1,5% ВВП.