Минобороны Германии намерено ещё больше укрепить резервные силы бундесвера, в частности, по причине «напряжённых отношений с Россией», пишет Junge Welt. И хотя после двух провалившихся попыток по завоеванию России нет никаких признаков того, что третья такая попытка могла бы увенчаться успехом, вряд ли стоит надеяться, что «империалистические» силы на Западе смогут вовремя остановиться, предостерегает автор.

Немецкую армию не стоит считать «реликтом холодной войны». Напротив, своей максимальной силы бундесвер достиг как раз после окончания конфронтации Западного и Восточного блоков — именно тогда немецким военным довелось вновь участвовать в настоящих боевых действиях и нести реальные боевые потери. Однако вряд ли вооружённые силы современной Германии, оснащённые мощнейшими танками, военной техникой и подводными лодками и насчитывающие более 180 тыс. солдат и 100 тыс. резервистов, предназначены для этих редких «гуманитарных интервенций» в далёкие страны, пишет Себастьян Карленс в статье для Junge Welt.

Если говорить начистоту, такое оружие предназначено «на самый крайний случай», полагает автор. Последний такой случай, вошедший в историю как операция «Барбаросса», закончился в 1945 году полным поражением от Советского Союза — и с тех пор в Германии ведётся «подготовка к реваншу», говорится в статье. Урсула фон дер Ляйен, занимающая сейчас пост главы Министерства обороны Германии, намерена ещё больше укреплять резервные силы бундесвера, и в частности, по причине «напряжённых отношений с Россией», сообщает Junge Welt.

В состав этих резервных сил в Германии входят вышедшие в запас военные, а также те люди, которые по каким-то причинам не служили в армии, однако «восторгаются ей», поясняет автор. Эти силы могут быть задействованы в рамках региональных конфликтов, в том числе с целью «освежить» пехоту, способствовать выполнению задач по поддержанию безопасности на занятых территориях. Однако вряд ли кто-то собирается отправлять немецких резервистов, скажем, в Мали или Афганистан на борьбу с террористами, подчёркивается в статье. Если же говорить о России, то Министерство обороны Германии наверняка готово сделать выводы из плана «Барбаросса» по нападению на Советский Союз в 1941 году и учесть, что для эффективных действий на бескрайних российских просторах военные подразделения должны быть многочисленными, пишет Junge Welt.

По крайней мере, «после аннексии Крыма в 2014 году» стало понятно, что бундесверу нужно «больше сконцентрироваться на защите страны и альянса», считает немецкий министр обороны. Однако Урсуле фон дер Ляйен не помешало бы вспомнить, что должность, которую она занимает, называется «министр обороны», а не «министр войны», и существует именно для защиты границ Германии, подчёркивает автор: «До сих пор ни одному главе этого немецкого министерства не приходилось использовать армию именно для обороны собственной страны. Но армия без конца ввязывается в операции на территории других стран». Под «альянсом» министр, конечно же, подразумевает НАТО — тот самый Североатлантический альянс, который «продвинулся до самых границ России, создал там разветвлённую сеть военных баз и вот уже несколько лет без конца проводит учения на территории стран Балтии», констатирует Junge Welt.

Все эти выдумки о том, что «угроза исходит от русских», уходят корнями в послевоенные времена, когда Германии была необходима «идеологическая перестройка», наряду с историей о немецком «экономическом чуде» и тому подобным идеологическим мифам, говорится в статье. «После двух провалившихся попыток по завоеванию России нет никаких признаков того, что третья такая попытка могла бы увенчаться успехом», — напоминает Junge Welt. Но уроки истории и две предыдущие мировые войны показывают: вряд ли стоит надеяться на то, что «империалистические» силы на Западе смогут вовремя остановиться, даже понимая, что шансы на победу очень призрачные, предупреждает автор.