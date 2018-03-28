Contra Magazin: новое самосознание поможет бундесверу защитить свободные ценности

Армия Германии нуждается в модернизации, и это в том числе касается самосознания военнослужащих, считает министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Бундесвер уже не может опираться на старые директивы о традициях, не имеющие ничего общего с опытом современных солдат, поэтому необходимы новые установки и предписания, которые обеспечат Германии защиту нынешних свободных ценностей, пишет австрийский Contra Magazin.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выступила за развитие современного самосознания среди военнослужащих бундесвера, сообщает австрийский Contra Magazin.

По заявлению фон дер Ляйен, «старые традиционные предписания уже не имеют ничего общего с опытом нынешних молодых солдат», поэтому нужно оставить их в прошлом. Директивы о традициях в бундесвере в последний раз изменялись в 1982 году, во времена холодной войны, отмечает издание. «Модернизация означает и то, что наше самосознание постоянно должно обновляться», — считает министр обороны Германии. Именно поэтому в эту среду она подписала в Ганновере документ, содержащий новые директивы о традициях в бундесвере.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, в этом новом документе отражаются 62 года истории бундесвера. «Военное дело никогда не должно рассматриваться исключительно как ремесло, оно всегда связано с политикой. Разделительная линия отмечает, защищает ли военный процесс наши свободные ценности или он им противостоит», — пояснила министр обороны Германии. По её словам, бундесвер должен открыть собственную историю, рассказать её и найти в ней образцовые примеры для подражания.

Вспоминая о вермахте, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что он ни в коем случае не может быть основой для традиций бундесвера, потому что за ним стоял «преступный режим». На вопрос о том, можно ли считать опорой для традиций отчасти спорную личность генерала времён Второй мировой войны Эрвина Роммеля, министр обороны заметила, что многие историки дают на этот вопрос утвердительный ответ, потому что Роммель в конце концов воспротивился преступным приказам режима и отказался их выполнять.

Невозможно искать опору для традиций современного бундесвера и в Национальной народной армии времён ГДР, потому что она играла роль инструмента авторитарной власти, подчеркнула фон дер Ляйен. Впрочем, и в рядах Национальной народной армии присутствовали высоко порядочные личности, которые, к примеру, препятствовали применению насильственных мер в отношении участников мирных демонстраций при падении Берлинской стены и вскоре после этого. Поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно, считает министр обороны Германии.