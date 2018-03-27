Welt: высылка российских дипломатов обернулась расколом Европы

Решение ряда стран выслать российских дипломатов показало, что Европа расколота, сообщает немецкий телеканал Welt. Этот шаг поддержали лишь 14 государств ЕС из 27, и даже там политики критикуют его как необдуманный и неумный — ведь никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипаля по-прежнему нет.

После обвинений в адрес России в том, что она несёт ответственность за нападение с отравлением в Великобритании, Европа оказалась расколота. По крайней мере, официально имеются только косвенные улики и указания, но никаких доказательств. Вероятно, это одна из причин, почему лишь некоторые страны ЕС решили выслать российских сотрудников спецслужб и дипломатов. Так или иначе, Россия отреагирует на это, но пока никто не знает, как именно. Репортаж Маттиаса Хайнриха.

В Кремле ещё проходят совещания, однако следует рассчитывать на жёсткий и хорошо продуманный ответ. Непосредственно после объявления о высылке на него отреагировал российский посол в Берлине.

СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ, российский посол в Берлине: Мы рассматриваем этот жест как недружественный и абсолютно неадекватный. Мы постоянно слышим, что нет доказательств. Мы постоянно слышим слова «с высокой вероятностью».

Именно за это цепляются и критики в Германии. «Я считаю это неумным. По-прежнему нет никаких доказательств причастности России к ужасному отравлению в Великобритании», — считает Штефан Либих из Левой партии.

Заместитель председателя фракции СДПГ Рольф Мютцених добавляет: «Высылка четверых российских дипломатов, в прошлом сотрудников спецслужб, чересчур поспешна и не соответствует политическим критериям, которые должны применяться к делу об отравлении Скрипаля». Кроме того, высылки — это неумно, потому что из-за реакций на них стало очевидно, что ЕС расколот. Только 14 стран из 27 решили пойти на этот шаг — российского президента это порадует.

В общей сложности высланы свыше сотни российских дипломатов. Австралия тоже вышлет двоих из страны.

МАЛКОЛЬМ ТЁРНБУЛЛ, премьер-министр Австралии: Мы реагируем вместе с другими 23 государствами мира в ответ на шокирующую химическую атаку в Солсбери в Великобритании 4 марта.

По утверждению британской стороны, от неё пострадали 130 человек. Состояние подвергшихся нападению Скрипалей по-прежнему плохое.

ТЕРЕЗА МЕЙ, премьер-министр Великобритании: Сергей и Юлия Скрипаль всё ещё находятся в больнице в критическом состоянии. К сожалению, по словам врачей, их состояние не улучшится в ближайшее время. Возможно, они никогда не поправятся.

Отравление и реакции на него привели к столкновению, которое ни для кого не может быть кстати. Однако его окончания на данный момент не предвидится.

Дата выхода в эфир 27 марта 2018 года.