Guardian: Лондон намерен «ликвидировать кремлёвские сети» во всей Европе

Великобритания стремится убедить страны ЕС выслать российских дипломатов, сообщает The Guardian. При этом издание отмечает, что не стоит ожидать от европейских лидеров единогласия по данному вопросу, так как некоторые страны не спешат возлагать ответственность за инцидент в Солсбери на Россию.

Великобритания намерена убедить европейских партнёров выслать российских дипломатов, которых считают «тайными агентами разведки», вслед за высылкой из страны 23 дипломатов, передаёт The Guardian.



Сообщается, что на саммите ЕС 22 марта в Брюсселе премьер-министр страны Тереза Мэй вновь подчеркнёт агрессивность поведения России и попросит лидеров стран ЕС, изучив британскую реакцию на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, также принять меры, которые были бы направлены на «ликвидацию кремлёвских сетей по всей Европе».



«Проблема России будет существовать долгие годы. Как европейская демократия, Великобритания будет стоять плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы совместно противостоять этим угрозам. Объединившись, мы добьёмся успеха», — приводит издание слова, с которыми Мэй готовится обратиться к лидерам стран ЕС.



При этом правительство Великобритании полагает, что высылка дипломатов из страны существенно ограничила разведывательные способности России, а также рассматривает возможность высылки и других российских дипломатов, в случае если будет обнаружено, что они осуществляют разведывательную деятельность на территории Великобритании.



Россия «показала себя стратегическим противником, а не стратегическим партнёром. Неуважение к международным нормам и правилам явно угрожает основам нашей развитой демократии, открытому обществу и свободной экономике. Российская угроза не признаёт границ, поэтому мы все в опасности», — отмечают в британском правительстве.



При этом в Великобритании не ожидают незамедлительного принятия странами ЕС антироссийских мер, называя это «долгосрочной задачей» и «постепенным процессом, который займёт некоторое время».



Однако The Guardian подчёркивает: несмотря на то что ряд стран уже выступил с поддержкой мер, принятых Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери, от европейских лидеров не стоит ожидать единогласия по данному вопросу. В частности, Греция не спешит возлагать полную ответственность за инцидент на Россию.



Сообщается, что на этой неделе министры иностранных дел ЕС не были готовы «зайти так же далеко», как главы США, Франции, Германии и Великобритании, которые заявили, что не видят альтернативы ответственности РФ за отравление Скрипаля, отметив лишь, что восприняли «чрезвычайно серьёзно» оценку Лондона относительно того, что Москва стоит за этим преступлением.



В преддверии саммита Великобритания поддерживает тесные контакты с правительством Греции, излагая свою позицию, передаёт The Guardian.