Немецкий политик: мы сначала «расстреливаем» Россию, потом разбираемся

Запад сделал Россию своим основным подозреваемым и предпочитает сначала «расстрелять» его, а уже потом изучать доказательства, считает бывший премьер-министр Бранденбурга и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. В видео, опубликованном немецким журналом Stern, он призывает Германию проявить рассудительность в отношении России, а не действовать на эмоциях, способствуя росту напряжённости.

МАТТИАС ПЛАТЦЕК, председатель Германо-российского форума: Получается, что мы говорим: у нас есть подозреваемый, мы просто считаем, что это он. Так что его расстреляют, а потом мы будем изучать доказательства. Это не годится. Это подрывает понимание права и в конечном итоге понимание демократии для многих и многих людей.

Поэтому я желаю, чтобы мы снова выстроили всю цепочку, как полагается. Это значит, что мы должны сказать: мы собираем доказательства. Мы ждём результатов расследования контрольной комиссии по химическому оружию. После этого мы используем их в споре с Россией. А после мы обсудим, какие последствия из этого должны проистекать.

Внутри Европы именно у Германии есть особые обязательства в отношении России. Это связано с нашей историей. Это связано с многими миллионами погибших во Второй мировой войне. Потому я желаю, чтобы мы были первыми, кто снова проявит рациональность, рассудительность, деловой подход в этом дискуссионном процессе, который сейчас определяется преимущественно эмоциями и всё сильнее закручивающейся спиралью роста напряжённости, что может закончиться ужасно.

В итоге всё это может привести к угрозе мирному существованию. Мы уже давно говорим о необходимости снова гарантировать мир на нашем континенте. Поэтому я желаю открытого диалога вместо противостояния.

Дата публикации 27 марта 2018 года.