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FAZ: нервы немецких компаний на пределе из-за «вечной борьбы» с Москвой

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В Германии многие предприниматели, которые «заметно пострадали» от антироссийских санкций, надеются на скорое улучшение отношений между ЕС и Россией после переизбрания Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. «Вечная борьба» Запада с Москвой элементарно «раздражает» немецкий бизнес, констатирует автор статьи Юлия Лёр.
FAZ: нервы немецких компаний на пределе из-за «вечной борьбы» с Москвой
Reuters

В Германии многие предприниматели, которые «заметно пострадали» от антироссийских санкций, надеются, что после переизбрания Владимира Путина на пост президента отношения между Евросоюзом и Россией вновь улучшатся, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Вечная борьба» Запада с Российской Федерацией элементарно «раздражает» немецкий бизнес, констатирует автор статьи Юлия Лёр.

В последние месяцы представители некоторых компаний, которые понесли «серьёзные потери» из-за санкций, даже обратились за помощью в Восточный комитет немецкой экономики, отмечает журналистка Frankfurter Allgemeine.

В свою очередь, сотрудники комитета опросили более 110 предприятий в Германии, которые ведут дела с Россией, продолжает автор статьи. Как выяснилось, 57% выступают за пошаговую отмену санкций против Москвы, тогда как 37% и вовсе потребовали отменить их «немедленно и без всяких условий».

Немецкие же политики смотрят на вопрос отмены санкций против Российской Федерации по-разному, подчёркивает Юлия Лёр. Так, например, зелёные были бы рады, если бы строительство газопровода «Северный поток — 2» остановили. «Это одна из наиболее болезненных тем для России», — заявил лидер зелёных Роберт Хабек.

А вот председатель регионального отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг, наоборот, призывает ослабить штрафные меры против Москвы. По его словам, в Тюрингии фирмы, ведущие бизнес с Россией, потеряли до 30% оборота. «В долгосрочной перспективе это просто неприемлемо», — добавил Моринг.

По мнению эксперта Института мировой экономики Юлиана Хинца, то, что немецким фирмам запретили экспортировать товары в Россию, — далеко не главная проблема. Западные банки практически перестали предоставлять фирмам кредиты, если речь идёт о деловых отношениях с Россией. Финансовые институты попросту опасаются, что они понесут убытки, например, в сделках с американскими клиентами, поясняет Хинц.

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