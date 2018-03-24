WSJ: санкции против российских олигархов не сулят экономике Великобритании ничего хорошего

Возможные санкции против российских олигархов в Великобритании могут привести к значительному снижению притока иностранных инвестиций в страну, передаёт The Wall Street Journal. Это грозит тяжёлыми последствиями Соединённому Королевству, ведь иностранные инвестиции «представляют собой центральную опору экономики с момента развала империи».

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов и «заморозке российских государственных активов», если они поставят под угрозу жизнь или собственность британцев, в связи с инцидентом в Солсбери, пишут Анатолий Курманаев и Марго Патрик в The Wall Street Journal.



Тем не менее, сообщают авторы, Мэй ничего не сказала о возможных санкциях против российских олигархов, деньги которых представляют собой важную инвестицию в экономику страны. Как отмечается в статье, российские олигархи, сколотившие состояние на советской приватизации, сочли Великобританию идеальным местом, где их капиталы были бы в безопасности от нестабильной обстановки в России.



«Новой российской элите Великобритания предлагала беспрецедентные налоговые льготы, надёжную судебную систему и социальную среду, которая позволяла им играть в аристократию после десятилетий вынужденного эгалитаризма», — полагают авторы.



По мнению писателя и следователя по финансовым вопросам Николаса Шакссона, именно иностранные инвестиции «представляют собой центральную опору британской экономики с момента развала империи» и маловероятно, что инцидент в Солсбери «приведёт к коренным реформам».



Отмечается, что правительство Великобритании уже пыталось бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, вводя законы, которые заставляли владельцев компаний вести более прозрачную деятельность. Тем не менее нашлись те, кто счёл, что эти методы сводились скорее к разговорам, нежели к активным действиям.



Прежде правительства Дэвида Кэмерона и Тони Блэра критиковали за то, что они ограничились лишь формальными дипломатическими мерами против Путина за «агрессивные действия», пишет американская газета.



Сейчас основное «оружие» в руках Терезы Мэй против российского президента и его приближённых — запросы о состоянии имущества неясного происхождения. С прошлого месяца они позволяют британским властям «замораживать сомнительные активы» и требовать от владельцев объяснений. Прежде всего это коснётся именно иностранных чиновников, чьи декларируемые доходы не совпадают с образом жизни, который они ведут в Великобритании, отмечают авторы статьи.



Подобные запросы, считают авторы, столкнутся с правовыми препятствиями, а судьи поостерегутся их использовать, если сочтут, что власти так набивают себе «очки на политической арене».



Кроме того, принятие суровых мер против российских олигархов, в том числе отчуждение имущества, может отпугнуть состоятельных людей из других стран.



«Нужно быть осторожными, чтобы не доставить неудобства этим создателям богатства и не подтолкнуть их в объятия наших европейских соседей. Нужно, чтобы эти люди инвестировали в страну. Тем более после выхода Великобритании из ЕС», — приводит The Wall Street Journal слова лондонского агента по недвижимости Тревора Абрахамсона.