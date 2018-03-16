Sky News: простые россияне даже не заметят санкций Великобритании

Меры, принятые Великобританией против России в ответ на отравление бывшего российского двойного агента, вряд ли сильно отразятся на рядовых россиянах, большинство из которых даже не следит за развитием событий вокруг инцидента, передаёт Sky News. Отмечается, что единственными, на кого они могут повлиять, станут представители российской элиты, во главе которой окружение Путина.

Никого не удивило, что в России решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о депортации 23 российских дипломатов назвали «абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным», пишет Sky News.



«Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», — цитирует сайт телеканала слова, которыми Россия отреагировала на подобный шаг Соединённого Королества.



Отмечается, что в настоящий момент вопрос заключается не в том, ответит ли на это решение Россия, а в том, когда она ответит, хотя страна продолжает отрицать свою причастность к инциденту в Солсбери и настаивать на том, чтобы ей был предоставлен доступ к материалам расследования отравления Скрипаля.



При этом пока британским дипломатам в Москве остаётся лишь гадать, кто из них будет вынужден вернуться в Великобританию, а кому будет позволено остаться и продолжить работу в России.



Тем не менее на фоне всех этих дипломатических поворотов обычные россияне просто не следят за развитием событий вокруг инцидента так, как за ним следят британцы, отмечает сайт телеканала.



«Они вряд ли заметят, даже если Англия не появится на чемпионате мира, не говоря уже о нескольких министрах или королевских особах», — отмечает автор статьи.



И даже вопрос с визами в Соединённое Королевство не особо беспокоит россиян, так как, отмечает автор, Великобритания — дорогая страна, в которую они не могут себе позволить регулярно ездить.



Хотя, конечно, это не касается российской элиты, а её, по мнению Sky News, возглавляет именно окружение Владимира Путина.