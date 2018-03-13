Daily Express: отравление Скрипаля заставило британского политика пожалеть о брексите

Если бы Великобритания осталась в ЕС, это бы позволило Брюсселю дать более слаженный ответ на покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил британский экс-депутат Джек Стро в ходе радиодебатов. В свою очередь, радиоведущая Джулия Хартли-Брюер назвала это заявление «смехотворным» и отметила, что членство в ЕС никак не помешало бы русским «убивать людей на британской территории», сообщает Daily Express .

В ходе обсуждения отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британская радиоведущая Джулия Хартли-Брюер осадила бывшего депутата Джека Стро после его слов о том, что ЕС дал бы России более слаженный ответ, в случае если бы Лондон решил не выходить из состава блока, пишет Daily Express.

«Если бы мы остались в Европейском союзе, нам было бы легче добиться того, чтобы ЕС дал слаженный ответ», — заявил Стро, выступая на TalkRadio.

Радиоведущая мнгновенно отреагировала на эту реплику депутата, отметив, что было бы просто смешно говорить о том, что Россия не стала бы «убивать людей на британской территории» из-за того, что страна входила бы в состав ЕС.

«Джек, вы что, шутите? Мнение, что наши французские и немецкие союзники с большей вероятностью выступили бы против попыток русских убивать людей на британской территории, если бы мы были членами ЕС… это весьма примечательное заявление», — отметила Хартли-Брюер.

Бывший депутат на это возразил, что в реальности политика так и работает.

«В принципе, вы правы в том, что европейские союзники должны предпринять какие-то действия потому, что это правильно, но в реальном мире, если ты состоишь в альянсе, это серьёзно облегчает жизнь», — заявил Стро.

Российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии после отравления нервно-паралитическим газом «Новичок», напоминает Daily Express. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила по этому поводу, что Москва, «скорее всего», причастна к этому покушению.

В Москве эти заявления назвали политически мотивированными и основанными на провокации. В частности, представитель российского МИД Мария Захарова назвала происходящее в британском парламенте «цирковым шоу».