Daily Telegraph: в случае блэкаута анархия охватит Британию за пару дней

В случае масштабного отключения электроэнергии, вызванного кибератакой или природными катаклизмами, современный город станет непригодным для жизни в считанные дни, пишет The Daily Telegraph. По версии британских экспертов, анархия охватит страну, как только люди доедят продукты из своих холодильников — а при отсутствии электричества времени на это уйдёт совсем немного.

Эксперты по безопасности предостерегают: если британская энергетическая система подвергнется кибератаке или выйдет из строя из-за солнечной бури, города Великобритании за несколько дней станут непригодными для обитания, а анархия в стране распространится всего за четыре пропущенных населением приёма пищи, пишет The Daily Telegraph.

Современная жизнь настолько зависит от электричества, что его продолжительное отсутствие быстро приведёт к отсутствию воды, топлива, банковской системы, транспорта и линий связи, что отбросит страну в каменный век, отмечает британская газета. Соответствующее предостережение появилось через несколько недель после заявления министра обороны Великобритании, утверждающего, что Россия шпионит за энергетической инфраструктурой Соединённого Королевства и может спровоцировать «тысячи и тысячи, и тысячи» смертей, отрезав для страны источники энергоснабжения.

Эксперты по энергетике и безопасности считают кибератаку одной из ряда опасностей, способных вызвать отключение электроэнергии на дни, недели и дольше на значительных территориях в пределах страны или даже на континенте. По мнению исследователя Центра изучения экзистенциального риска в Кембриджском университете Юлиуса Вайцдёрфе, такой риск «очень реален для Великобритании», однако его игнорируют. Между тем этот сценарий может быть воплощён в любое время, даже завтра, уверен учёный.

«Многие люди, в том числе в правительстве, абсолютно не представляют, что для нас будет означать потеря электричества даже всего на семь дней», — предостерегает Вайцдёрфе. Прежние исследования служб безопасности в Великобритании показали, что достаточно четырёх пропущенных людьми приёмов пищи, чтобы страна погрузилась в анархию, потому что тогда вспыхнет мародёрство. Общественные порядки будут нарушены, как только люди доедят всё, что есть у них в холодильниках и буфетах, подчёркивает учёный.

Помимо кибератак, риск отключения энергоснабжения несут такие угрозы, как экстремальные погодные условия, электромагнитный импульс от детонации ядерного заряда в атмосфере и террористические атаки на ключевые подстанции или трансформаторы.

Одним из самых разрушительных рисков учёные считают мощную солнечную бурю. Геомагнитная буря 1859 года, известная как «Событие Кэррингтона», привела к тому, что операторы телеграфа сообщали об искрах, вырывавшихся из их аппаратов. Сегодня подобный солнечный шторм может привести к разрушению электрических систем, отмечает издание.

Современная жизнь полностью зависит от электричества. Люди так привыкли к изобилию товаров и услуг, которые можно получить по щелчку пальцев, что они не готовы к их внезапной нехватке. Без электричества современная жизнь остановилась бы. Одна из самых серьёзных проблем заключается в том, что водоснабжение и канализация зависят от электрических насосов. Без электроэнергии город становится непригодным для обитания в течение нескольких дней.

Топливо бы также быстро закончилось, потому что для него нужны электрические насосы, а это значит, что транспорт скоро остановился бы, а снабжение магазинов, больниц и общественных учреждений прекратилось бы. Кроме того, из-за отказа сетей коммуникаций и неработающих телефонов и интернета правительству было бы сложно рассказать людям, что происходит. По мнению экспертов, недавнее мероприятие, посвящённое проверке стойкости Лондона в случае серьёзного отключения электроэнергии, показало, что значительные проблемы очень быстро развиваются буквально во всём, заключает The Daily Telegraph.