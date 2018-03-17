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Euronews: Макрон и Меркель обвиняют Москву во «вмешательстве в дела Великобритании»
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя попытку отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии, заявил: Париж осуждает вмешательство Москвы в дела Великобритании, поскольку всё указывает на то, что именно Россия стоит за этой попыткой убийства, сообщает Euronews. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила: «Многие думают, что Россия виновна в том, что произошло».
Вместе найти ответ на стоящие перед Евросоюзом проблемы, а именно: миграционный кризис, рост популизма и евроскептицизма, международную напряжённость и необходимость реформировать ЕС — намерены лидеры Германии и Франции. Об этом Эммануэль Макрон и Ангела Меркель заявили на пресс-конференции.
 
Стороны не могли не коснуться «дела Скрипаля».
 
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы осуждаем вмешательство России в дела Великобритании, потому что всё указывает на то, что именно эта страна стоит за попыткой убийства.
 
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Многие думают, что Россия виновна в том, что произошло. Я считаю, Великобритания права, вынеся это на суд международного сообщества. В данном вопросе необходима максимальная прозрачность, поскольку сложившаяся ситуация исключительно сложна.
 
Как стало известно в пятницу из источников в Брюсселе, дело об отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери в Великобритании внесли в повестку дня саммита Евросоюза, намеченного на 22 и 23 марта. Результаты обсуждения должны фигурировать в итоговом коммюнике встречи в верхах.
 
Дата выхода в эфир 16 марта 2018 года.
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Euronews Франция Европа
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