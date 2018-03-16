Минус 23, но холод нам не страшен: посольство России троллит британские власти, но им сейчас не до смеха

Россия с сарказмом отнеслась к ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля на территории Великобритании, и особенно ярко это видно на примере сообщений на странице в Twitter российского посольства в Лондоне. Журналист The Guardian признаёт, что это успешная тактика, однако, по его словам, британским властям сейчас не до смеха.
Когда Тереза Мэй говорила, что Россия «с сарказмом, презрением и пренебрежением» отнеслась к ситуации с отравлением бывшего двойного агента Скрипаля на британской территории, то, должно быть, частично она имела в виду сообщения, которые публиковались в социальных сетях российского посольства в Великобритании, пишет The Guardian. Так, официальный ответ посольства был кратким и хладнокровным, но вот записи на его странице в Twitter никак нельзя назвать сдержанными — наоборот, там зачастую были подколки в адрес правительства Мэй.
Так, после решения Мэй о выдворении 23 российских дипломатов, там было опубликовано изображение термометра с подписью, что отношения между двумя странами упали до уровня -23 °С, но что холодной погоды там не боятся. Ранее на этой же странице была опубликована серия твитов, в которых утверждалось, что инцидент в Солсбери — это провокация, что британское правительство распространяет фейковые новости и что на любые санкции Россия даст соответствующий ответ.
6/7 Any threat to take “punitive” measures against Russia will meet with a response. The British side should be aware of that. pic.twitter.com/DFAaB5orQE
И эта тактика может быть очень эффективной, отмечает автор статьи. Так, большинство из твитов российского посольства, касающихся дела Скрипаля, получали порядка 200 ретвитов, а запись с термометром — почти тысячу. Такой «эксцентричный подход к дипломатии» способствует распространению российских идей. Тем более что это составляет контраст с активностью британского правительства в соцсетях, которое размещает хорошо выполненную, но очень сухую анимацию.
Отдельно российское посольство обыгрывает тот факт, что Скрипаля называют «российским шпионом». Например, оно разместило фотографию Джеймса Бонда с подписью «А телефонный код России 007 не делает Джеймса Бонда «российским шпионом»?
Впрочем, The Guardian отмечает, что российское посольство давно использует эту тактику троллинга в своих социальных сетях, ещё с тех пор, как Россию стали обвинять во вмешательстве в американские и европейские выборы. В пример автор статьи приводит твит о том, что «британская погода вмешалась в ход президентских выборов в России: предварительного голосования в Белфасте, назначенного на 3 марта, не будет из-за отмены полётов».
British weather interfered with Russian Presidential elections – early voting in Belfast on 3 March not taking place due to cancelled flights. pic.twitter.com/jLYI12XvOW
«Смесь юмора и политического сарказма хорошо сказались на повышении числа подписчиков в соцсети», — отмечает автор статьи. Так, при своих 67 тыс. подписчиков у страницы @RussianEmbassy оказывается больше читателей, чем у любой другой дипмиссии какой-либо страны из «Большой двадцатки». К тому же, как показали недавние процедуры очистки Twitter от фейковых страниц, как минимум 99,8% подписчиков российского посольства — реальные.
Некоторые из сообщений на странице посольства и вовсе лишены политического подтекста и призваны вызвать улыбку. «Но похоже, что пока Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице, вряд ли кто-то из британского правительства на этой неделе смеялся над шутками российского посольства», — делает вывод The Guardian.
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