Минус 23, но холод нам не страшен: посольство России троллит британские власти, но им сейчас не до смеха

Так, после решения Мэй о выдворении 23 российских дипломатов, там было опубликовано изображение термометра с подписью, что отношения между двумя странами упали до уровня -23 °С, но что холодной погоды там не боятся. Ранее на этой же странице была опубликована серия твитов, в которых утверждалось, что инцидент в Солсбери — это провокация, что британское правительство распространяет фейковые новости и что на любые санкции Россия даст соответствующий ответ.

6/7 Any threat to take “punitive” measures against Russia will meet with a response. The British side should be aware of that. pic.twitter.com/DFAaB5orQE