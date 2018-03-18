Guardian: в отношениях с Россией британцы предпочитают «жёсткую» Мэй «сдержанному» Корбину

Решение британского премьер-министра Терезы Мэй напрямую обвинить Москву в отравлении экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля нашло больший отклик среди избирателей, чем «осторожная реакция» лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, пишет The Guardian. По словам издания, свежий опрос общественного мнения показывает, что более половины британцев одобряют выдворение из Соединённого Королевства 23 российских дипломатов.

Решение премьер-министра Терезы Мэй выдворить 23 российских дипломата и напрямую обвинить Москву в применении нервно-паралитического вещества в Солсбери нашло больший отклик среди британцев, чем «осторожная реакция» лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Такие данные показал опрос, проведённый консалтинговой компанией Opinium и газетой The Observer, пишет The Guardian.

По мнению издания, сохраняющийся «жёсткий подход» Мэй по вопросу кризиса отношений с Россией может укрепить положение главы британского правительства. Ведь всё тот же опрос Opinium/Observer показывает, что возглавляемая премьером Консервативная партия продолжает уже второй месяц подряд обходить по популярности Лейбористскую партию, несмотря на внутренние разногласия, вызванные брекситом и неуверенностью относительно экономических перспектив.

48% опрошенных называют Корбина принципиальным лидером, и 38% придерживаются того же мнения о Мэй. Вместе с тем респонденты считают, что именно действующий премьер-министр «лучше подготовлена к тому, чтобы отстаивать национальные интересы». На вопрос, кто из двух политиков отреагировал бы лучше на «вероятное участие России» в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, 39% назвали Мэй, а 16% — Корбина.

Опрос Opinium/Observer также показывает, что подавляющее большинство поддерживает решение Мэй о высылке российских дипломатов. 56% респондентов одобрили этот шаг, и лишь 11% высказались против.

Как отмечает издание, в последние дни лидер лейбористов неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны собственных однопартийцев. Причиной нападок стали его призывы не торопиться с обвинениями в адрес России без неопровержимых доказательств.

Корбин поддержал решение британского правительства о выдворении дипломатов. Но вместе с тем он предположил, что более эффективной политикой было бы «закручивание гаек» в отношении российских олигархов, проживающих на территории Соединённого Королевства, с помощью новых правил по борьбе с отмыванием денег, утверждает The Guardian.