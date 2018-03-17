Sky News: российский дипломат отверг существование у Москвы программы «Новичок»

С 1992 года Москва прекратила какую-либо деятельность в сфере разработки химического оружия. Об этом в интервью Sky News заявил российский посол в Нидерландах и представитель страны в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он также признался, что не знал о существовании нервно-паралитического вещества «Новичок» до выступления британского премьер-министра Терезы Мэй.

Один из высокопоставленных российских дипломатов заявил Sky News, что Россия никогда не обладала нервно-паралитическим веществом под кодовым названием «Новичок» и уничтожила все свои запасы химического оружия. Александр Шульгин — российский посол в Нидерландах и представитель России в Организации по запрещению химического оружия. Он дал интервью европейскому корреспонденту Sky News Марку Стоуну.

МАРК СТОУН, корреспондент Sky News: Можете ли вы с полной уверенностью заявить, что Россия уничтожила всё своё химическое оружие?

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН, российский посол в Нидерландах, представитель в ОЗХО: Совершенно верно, совершенно верно.

МАРК СТОУН: В этом нет никаких сомнений?

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН: Никаких сомнений. И раз уж вы упомянули это, в Российской Федерации никогда не существовала программа под кодовым названием «Новичок». С 1992 года Россия прекратила всякую активность в сфере разработки химического оружия. В прошлом году мы завершили уничтожение всех арсеналов химического оружия. И завершение этой программы было соответствующим образом засвидетельствовано надзорным органом — ОЗХО.

МАРК СТОУН: Позвольте внести ясность. Из ваших слов следует, что у России вообще нет химического оружия?

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН: Вообще никакого химического оружия.

МАРК СТОУН: И программа «Новичок» не существовала?

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН: Она не существовала в Российской Федерации.

МАРК СТОУН: В таком случае позвольте поинтересоваться, когда впервые вы услышали слово «новичок» в контексте химического оружия?

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН: В тот самый день, когда Тереза Мэй выступила со своим заявлением. Я никогда не слышал об этой программе, об этом нервно-паралитическом веществе.

Риторика (британских властей. — ИноТВ) была очень воинственной. Россию обвинили без каких-либо доказательств. Наша ответная реакция была следующей: давайте откажемся от подобной риторики, откажемся от этой практики предъявления ультиматумов и будем подчиняться нормам международного права.

Мы предложили нашим британским коллегам успокоиться и воспользоваться возможностью, которую в Гааге обеспечивает Конвенция о запрещении химического оружия. Не сразу, но спустя день после истечения срока так называемого ультиматума наши британские коллеги лишь ужесточили свою позицию. Они категорически отвергли наше предложение.

Дата выхода в эфир 17 марта 2018 года.