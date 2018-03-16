Spectator: Путину всё сходит с рук, пока Великобритания нуждается в российском газе

Как бы британские власти ни грозили Москве «карательным экономическим ударом», однако на практике их сдерживает зависимость Великобритании от российских энергоресурсов. Почти половину газа британцы получают сейчас через европейские трубопроводы, куда треть ресурсов поступает из России. И поэтому дело в Солсбери скорее всего сойдёт Путину с рук, пишет The Spectator.

Из-за активных действий «антифрекингового лобби» Великобритании сейчас не обойтись без российского газа, и это серьёзно ограничивает правительство в принятии эффективных мер против России, пишет The Spectator. «Путину сойдёт с рук атака в Солсбери, и дело закончится выдворением небольшой группы дипломатов», — подчёркивается в статье.

По мнению автора, «между правительством и надлежащим, эффективным режимом санкций против России» стоят именно те люди, которые протестуют против добычи газа методом гидроразрыва пласта. Даже если они делают это неосознанно, своими протестами они фактически содействуют России, предупреждает The Spectator: «Когда они вставали перед бульдозерами в деревне Балком в Сассексе, когда прыгали в Ланкашире, изображая мини-сотрясения земной коры, им казалось, что они оказывают услугу планете Земля. Они видели в добыче сланцевого газа в Британии грязную альтернативу чистой, безуглеродной энергии. Но они ошибались. В краткосрочной и среднесрочной перспективе единственной альтернативой добыче сланцевого газа в Британии стал импорт газа, и все большие объёмы этого импорта приходят из России».

И хотя по всей Великобритании уже можно встретить альтернативные источники электроэнергии, такие как ветряные турбины и солнечные панели, однако уверенность в том, что страна может быстро выйти на уровень самообеспеченности «чистыми» энергоресурсами, является необоснованной, предупреждает автор. В действительности это не так. Спад добычи нефти и газа в Северном море серьёзно превышает увеличение выработки электроэнергии за счёт альтернативных источников, и сегодня Великобритания вернулась к тому уровню «энергозависимости», на котором находилась в середине 1970-х, отмечает The Spectator.

Если в 1999 году она производила энергии на 20% больше, чем потребляла, то в 2003 году страна в последний раз за последнее время смогла остаться на уровне самообеспеченности энергоресурсами. После этого импорт электроэнергии только возрастал, и к 2015 году британцы импортировали 38% потребляемых энергоресурсов, констатирует автор.

Что касается газа, на долю которого приходится около 40% потребляемой в Великобритании энергии, то лишь 43% от общего объёма она добывает сама, а 44% получает через европейские трубопроводы. Причём треть газа в них поступает из России, напоминает автор. И остальные 13% — это импорт сжиженного природного газа, который поступает из Катара и США. А с этого года он поступает также и с завода СПГ на Ямале в российском Заполярье, пишет The Spectator.

«Тот факт, что Путин продаёт этот газ в Великобританию даже в то время, когда Россия находится под действием санкций, введённых против неё Евросоюзом после аннексии Крыма, является для него своего рода триумфом пиара», — говорится в статье. И это чёткий сигнал о том, что как бы британским властям не хотелось нанести «карательный экономический удар», их стремления сдерживает зависимость Великобритании от российских энергоресурсов, заключает The Spectator.