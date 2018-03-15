Das Erste: Мэй превратила плохой шпионский триллер в международный кризис

Премьер-министр Великобритании предприняла беспрецедентный со времён окончания холодной войны шаг по высылке российских дипломатов, сообщает Das Erste. Как полагает телеканал, к этому её подтолкнули внутриполитические проблемы, связанные, в частности, с брекситом.

Инцидент в отношениях России и Великобритании и его последствия прокомментирует Габи Косторц из NDR.

ГАБИ КОСТОРЦ, журналистка NDR: Тереза Мэй ведёт себя как «железная леди» и при этом идёт на риски. Своей прямой атакой на Кремль она задала тон ещё в понедельник. Сегодня она его ужесточила, выслав из страны российских дипломатов в беспрецедентном с окончания холодной войны количестве. Также она пригрозила заморозить российские активы. По её словам, это была атака на британцев. И таким образом она превращает инцидент, который больше напоминает плохой шпионский триллер, в международный кризис.

Её цель понятна. У неё внутриполитические проблемы, в том числе из-за неумелых переговоров о брексите. Поэтому она пытается заручиться поддержкой западных союзников. Генеральный секретарь НАТО тут же заверил её в солидарности альянса. И, как нарочно, именно ЕС поддержал британцев, по крайней мере, на словах.

Возможно, российские власти действительно причастны к теракту, но пока ещё многое неизвестно, ведь воинственная Мэй до сих пор не предъявила доказательств. С уверенностью можно говорить только о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» изготавливался в бывшем Советском Союзе.

Россия с возмущением отвергает обвинения и срывается на неприемлемый тон: когда министр иностранных дел Лавров сравнил санкции со сталинскими чистками, он определённо перегнул. По-видимому, российские власти в большей степени заинтересованы в том, чтобы сомкнуть ряды в преддверии президентских выборов.

В этой ситуации поможет только расследование. Применение нервно-паралитического газа — это нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, которую подписали оба государства. В соответствии с ней в течение десяти дней должны быть представлены доказательства. Шаг за Мэй.

Дата выхода в эфир 15 марта 2018 года.