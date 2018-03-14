Euronews: россияне считают обвинения по делу Скрипаля несправедливыми

Судя по реакции обычных россиян на улице, их не удивило стремление британских властей обвинить Москву в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля в Лондоне. Многие из опрошенных не верят, что у западных спецслужб есть какие-то веские доказательства таких обвинений, и считают, что Запад снова пытается сделать Россию «козлом отпущения», передаёт Euronews.

Реагируя на обвинения премьер-министра Великобритании в связи с делом Скрипаля, москвичи — как и россияне в целом — особого удивления не выказали. Многие на улицах российской столицы убеждены, что Запад избрал Россию в качестве «козла отпущения».

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ, москвич: Это просто необоснованное обвинение, только и всего!

ТАМАРА, москвичка: Это безобразие полное! Им бы лишь найти повод только, в чём бы нас обвинить. Я считаю, что это очень неправильно и совершенно несправедливо!

ВЛАДИМИР ПОЛОНСКИЙ, москвич: Это весь Запад сейчас как бы против России. Тем более в преддверии — сейчас мало того что чемпионат, ещё и 18-го числа выборы президента.

ПРОХОЖАЯ: Я считаю, что пока нет доказательств — никого обвинять нельзя. Покажите доказательства, и тогда уже будет понятно.

Отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ и его дочь по-прежнему находятся в больнице в критическом состоянии.

Дата выхода в эфир 13 марта 2018 года.