Euronews: россияне считают обвинения по делу Скрипаля несправедливыми

Судя по реакции обычных россиян на улице, их не удивило стремление британских властей обвинить Москву в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля в Лондоне. Многие из опрошенных не верят, что у западных спецслужб есть какие-то веские доказательства таких обвинений, и считают, что Запад снова пытается сделать Россию «козлом отпущения», передаёт Euronews.
Реагируя на обвинения премьер-министра Великобритании в связи с делом Скрипаля, москвичи — как и россияне в целом — особого удивления не выказали. Многие на улицах российской столицы убеждены, что Запад избрал Россию в качестве «козла отпущения».
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ, москвич:Это просто необоснованное обвинение, только и всего!
ТАМАРА, москвичка:Это безобразие полное! Им бы лишь найти повод только, в чём бы нас обвинить. Я считаю, что это очень неправильно и совершенно несправедливо!
ВЛАДИМИР ПОЛОНСКИЙ, москвич:Это весь Запад сейчас как бы против России. Тем более в преддверии — сейчас мало того что чемпионат, ещё и 18-го числа выборы президента.
ПРОХОЖАЯ:Я считаю, что пока нет доказательств — никого обвинять нельзя. Покажите доказательства, и тогда уже будет понятно.
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