Sky News: выдворение британских дипломатов из Москвы — это только начало

Москва может не ограничиться высылкой 23 британских дипломатов и закрытием Британского совета, считает корреспондент Sky News Лиза Холланд. По её мнению, всё зависит от того, какие меры в отношении России в дальнейшем предпримет премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.

Спасибо, что вы с нами. Этим утром мы узнали о том, что Россия высылает 23 британских дипломата из Москвы. Около часа назад посол Великобритании покинул МИД России, где Лори Бристоу находился несколько минут. Он был вызван в свете отравлений в Солсбери и высылки российских дипломатов из Лондона.

ЛОРИ БРИСТОУ, посол Великобритании в России: У меня только что была встреча в Министерстве иностранных дел России. Этот кризис возник в результате шокирующего нападения в Великобритании, покушения на убийство двух человек с применением химического оружия, которое было разработано в России и о создании которого Россия не сообщила Организации по запрещению химического оружия — обязательство, которое накладывается на Россию согласно Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее на этой неделе премьер-министр Тереза Мэй выдвинула в парламенте ряд мер, которые мы приняли для того, чтобы защитить себя от такого рода нападений. Мы дали России возможность объяснить, как это вещество попало в Солсбери, и мы попросили Россию сообщить об этом веществе Организации по запрещению химического оружия. Россия ничего из этого не сделала, поэтому мы сообщили о принятии определённых мер.

Сегодня Россия проинформировала меня о шагах, которые она будет предпринимать в ответ на это. Как ясно дала понять премьер-министр в палате парламента, мы в хороших отношениях с российским народом. И большая часть моей работы здесь, в посольстве, заключалась и заключается в развитии этих связей и продуктивных отношений между Россией и Великобританией. Но мы всегда будем делать всё необходимое для того, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от такого рода нападений, которые являются не только нападением на Великобританию, но также и на все основанные на международных правилах системы, на которые полагаются все страны, включая и Россию, ради собственной безопасности. Спасибо.