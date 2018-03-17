Sky News: выдворение британских дипломатов из Москвы — это только начало

Москва может не ограничиться высылкой 23 британских дипломатов и закрытием Британского совета, считает корреспондент Sky News Лиза Холланд. По её мнению, всё зависит от того, какие меры в отношении России в дальнейшем предпримет премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.
Спасибо, что вы с нами. Этим утром мы узнали о том, что Россия высылает 23 британских дипломата из Москвы. Около часа назад посол Великобритании покинул МИД России, где Лори Бристоу находился несколько минут. Он был вызван в свете отравлений в Солсбери и высылки российских дипломатов из Лондона.
ЛОРИ БРИСТОУ, посол Великобритании в России: У меня только что была встреча в Министерстве иностранных дел России. Этот кризис возник в результате шокирующего нападения в Великобритании, покушения на убийство двух человек с применением химического оружия, которое было разработано в России и о создании которого Россия не сообщила Организации по запрещению химического оружия — обязательство, которое накладывается на Россию согласно Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее на этой неделе премьер-министр Тереза Мэй выдвинула в парламенте ряд мер, которые мы приняли для того, чтобы защитить себя от такого рода нападений. Мы дали России возможность объяснить, как это вещество попало в Солсбери, и мы попросили Россию сообщить об этом веществе Организации по запрещению химического оружия. Россия ничего из этого не сделала, поэтому мы сообщили о принятии определённых мер.
Сегодня Россия проинформировала меня о шагах, которые она будет предпринимать в ответ на это. Как ясно дала понять премьер-министр в палате парламента, мы в хороших отношениях с российским народом. И большая часть моей работы здесь, в посольстве, заключалась и заключается в развитии этих связей и продуктивных отношений между Россией и Великобританией. Но мы всегда будем делать всё необходимое для того, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от такого рода нападений, которые являются не только нападением на Великобританию, но также и на все основанные на международных правилах системы, на которые полагаются все страны, включая и Россию, ради собственной безопасности. Спасибо.
Итак, с нами на связи из Москвы корреспондент Sky News Лиза Холланд. Лиза, мы знаем о высылке 23 британских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение недели. Но сегодня также были анонсированы другие меры.
ЛИЗА ХОЛЛАНД, корреспондент Sky News: Да, 23 — это точно такое же число (российских. — ИноТВ) дипломатов, о выдворении которых из Лондона объявила Тереза Мэй. Иными словами, это фактически зеркальный ответ.
Ещё парочка интересных моментов. Русские заявили, что они отзывают согласие на открытие британского Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Возможно, это своего рода ответная мера на то, что Британия прерывает переговоры на высшем уровне, блокирует визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Все эти усилия направлены на то, чтобы сократить, но не приостановить работу дипломатических каналов между двумя странами.
Разумеется, вы помните заявление Британии, что ни один министр и член королевской семьи не приедет на предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Вероятно, в ответ на это русские заявили, что они закрывают Британский совет в России.
Британский совет в основном занимается продвижением культуры Великобритании, предоставляет возможности для получения образования. Действия и операции Британского совета во всём мире, а не только в России — это то, чем, на мой взгляд, очень гордится британское правительство. Поэтому я думаю, этот шаг будет немного болезненным.
Однако, по моему мнению, есть такое чувство, что они (российские власти. — ИноТВ) , очевидно, могли бы принять набор более суровых мер, выслать больше дипломатов. Но, по их словам, они оставляют за собой право принять дальнейшие меры, если захотят.
И, Лиза, по поводу их слов, что они могут принять дальнейшие меры. То есть, возможно, это только начало?
ЛИЗА ХОЛЛАНД: Да, я думаю, возможно, теперь они будут ждать, объявит ли Тереза Мэй какие-то дополнительные меры. Я думаю, пока они на этом остановятся. При этом они заявляют, что могут предпринять что-то ещё. Вы помните, что завтра здесь важное событие — выборы российского президента. Но пока, на мой взгляд, пока всё этим ограничится.
Спасибо, Лиза.
Дата выхода в эфир 17 марта 2018 года.