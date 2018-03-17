CNN: Москва зеркально ответила Лондону высылкой 23 дипломатов

В ответ на провокационные действия и бездоказательные обвинения Соединённого Королевства российские власти приняли решение выслать 23 британских дипломата. Кроме того, Москва аннулировала соглашение, которое давало Лондону возможность открыть консульство в Санкт-Петербурге, сообщает CNN.

Джилл, давайте начнём с вас, раз уж только что посол (Великобритании. — ИноТВ) рассказал о своей встрече с представителями МИД России. Он сообщил о российских действиях, твёрдо отстаивая позицию Великобритании во всём этом деле.

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, обозреватель CNN: Да, и это случилось, когда он был в Министерстве иностранных дел, всего около получаса назад. И, как вы теперь знаете, Россия принимает так называемые зеркальные меры в ответ на то, что сделала Великобритания. Таким образом, одной из первых мер стала высылка дипломатов. И так как Великобритания высылает 23 российских дипломата, Россия вышлет 23 британских дипломата. И это произойдёт в то же самое время, через неделю. В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, говорится о «провокационных действиях» со стороны Великобритании.

Они дают чётко понять, что зеркально ответят на, как они выражаются, «провокационные действия» и «бездоказательные обвинения». Кроме того, в этом размещённом на сайте заявлении говорится, что, по всей видимости, ранее существовало соглашение, согласно которому Великобритания могла открыть консульство в Санкт-Петербурге. Теперь они говорят, что не позволят ему открыться. Они также заявляют, что при необходимости могут принять дополнительные меры в ответ на недружественные шаги британской стороны.

Итак, в какой-то степени выдворение дипломатов практически можно было предсказать, по крайней мере на этой стадии. И я думаю, поскольку они не знают, Москва не знает наверняка, какие меры в ответ на отравление сможет в дальнейшем предпринять Соединённое Королевство, поэтому они сохраняют за собой арсенал дипломатических шагов, которым они могут воспользоваться. Но тон этого заявления очень сердитый, очень злобный и очень серьёзный.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 марта 2018 года.